Review: TOULOUSE LAUTREC E LE BALLERINE DEL MOULIN ROUGE al TEATRO DEGLI AUDACI

Al Teatro degli Audaci di Roma è in scena una versione ridotta e risistemata del famoso film musicale Moulin Rouge presentata con la regia di Flavio De Paola. Ribattezzato Toulouse Lautrec e le ballerine del Moulin Rouge, il musical riprende le vicende del giovane scrittore squattrinato che si innamora della star del famoso cabaret parigino. Il film, divenuto poi un acclamato musical juke-boxe, vinse ben 10 Tony Award nel 2020 ed è ispirato alla storia della Traviata di cui ripercorre la drammatica trama. In questo allestimento vengono utilizzate le stesse tracce musicali utilizzate nel film di cui sono stati fatti dei buoni adattamenti in italiano curati da Chiara Alivernini qui anche aiuto regista. I testi in italiano hanno ben rispettato la metrica originale (non sempre così facile) anche se sono state lasciate alcune strofe nell'originale inglese.

È sempre rischioso riprendere musical con fama di grande pomposità scenica, tuttavia questa realizzazione che si pone a metà strada tra professionale e amatoriale non ha deluso soprattutto ponendo le sue basi su una regia attenta e la presenza di alcuni performer di alta qualità. Seppur evidentemente realizzate con scarsi mezzi, efficienti le scenografie create da Emiliano Esposito. Buono il suono (fondamentale in un musical) curato da Raffaele Fracchiolla che si è occupato anche delle luci.

Flavio De Paola, anche direttore artistico del Teatro degli Audaci, interpreta Zidler, il cerimoniere e proprietario del Moulin Rouge. Con gran classe accompagna il pubblico come narratore della vicenda. Nel ruolo di Satine, si cimenta Giulia De Santis con una verve ed intonazione giuste per il ruolo. L'attrice diverte e dimostra una capacità interpretativa molto convincente sia nel testo che nei brani. Non allo stesso livello Ilario Crudetti, buon attore ma non altrettanto nel canto soprattutto nei toni più bassi. Il perfido Duca di Monroth ha il viso di Emiliano Ottaviani, rigido e perfido al punto giusto. Chi ha veramente colpito nel segno è Giuseppe Coppola nel ruolo di Toulouse Lautrec. Il giovane interprete ha sfoderato una voce molto interessante, potente e perfettamente intonata sin dalle prime note di Nature Boy. Durante tutto il musical si è imposto per la sua simpatia e bravura. A completare il cast Andrea Lami, efficace nel ruolo di Santiago, Serena Renzi nel ruolo di Mariee Nicole Mastroianni in quello di Ninì. La parte più carente di questo allestimento che necessita di una ulteriore spinta è quella delle coreografie e del corpo di ballo. Non ci si aspettava certamente le elaborate coreografie del film o stile Broadway, ma per un musical di questo genere si sarebbe dovuto puntare un poco di più sia sullo studio delle coreografie che sulle componenti del corpo di ballo che non hanno dimostrato di veramente divertirsi in quello che facevano, soprattutto quando nel titolo si da risalto proprio alle ballerine del Moulin Rouge.

Il musical sarà in scena fino al 14 maggio al Teatro degli Audaci, una realtà forse periferica ma che andrebbe premiata con maggiore frequentazione per il costante impegno nel diffondere la cultura e civiltà che solo il teatro può e sa dare.

TEATRO DEGLI AUDACI

Presenta

TOULOUSE LAUTREC E LE BALLERINE DEL MOULIN ROUGE

Regia di Flavio De Paola

Aiuto regia e adattamento di testo e musiche Chiara Alivernini

Scenografie Emiliano Esposito

Coreografie Sara Salvatore

Audio e luci Raffaele Fracchiolla

Cast

Flavio De Paola - Zidler

Ilario Crudetti - Christian

Giulia De Santis - Satine

Emiliano Ottaviani - Il Duca di Monroth

Andrea Lami - Santiago

Giuseppe Coppola - Touluse Lautrec

Serena Renzi - Marie

Nicole Mastroianni - Ninì