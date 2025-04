Review: ROCK AT THE OPERA all'AUDITORIUM CONCILIAZIONE

Enter Your Email to Unlock This Article



Dopo il ripetuto successo in varie stagioni di Queen At The Opera, la Duncan Eventi porta in scena uno sguardo al rock più allargato e quindi non solo limitato alla mitica band di Freddy Mercury. Rock At The Opera è un omaggio sfrenato ai più importanti brani della storia del rock presentati con arrangiamenti sinfonici. In scena, oltre alle tastiere, batteria, chitarra e basso c’è l’affascinante apporto di un’orchestra di 30 elementi con archi e fiati diretta da Piero Gallo. Questa accoppiata si rivela vincente già in partenza. La musicalità sinfonica dell’orchestra non può che aggiungere spessore a brani che siamo abituati ad ascoltare esclusivamente in acustico o comunque con arrangiamenti rock/metal.

Dai potenti speakers escono i brani di Kiss, AC/DC, Beatles, Rolling Stones, U2, Led Zeppelin, Europe, The Knack e ovviamente anche dei Queen. Le performance sono accompagnate da proiezioni studiate ad hoc per ogni brano e curate da Joseph Levefre, noto per il suo lavoro sugli effetti speciali di molti film.

La scaletta presentata non tralascia alcun brano che non abbia avuto un impatto generazionale e che non sia entrato nel firmamento della musica con la M maiuscola.

Si possono ascoltare The final countdown, I love rock 'n roll, My sharona, I was made for lovin you, Is this love?, Here I go again, un intenso medley acustico con cinque brani dei Beatles Eleanor Rigby, Yesterday, Let it be, Help e Hey Jude. Si passa poi agli Stones con I can't get no satisfaction.

Altri classici come Dream on, One e With Or Without degli U2 e l’immancabile medley dei Queen con Bohemian Rhapsody, We will Rock you, Don't stop me now e We are the champions, il tutto per quasi quaranta brani che più volte hanno visto una forte partecipazione del pubblico che ha accompagnato attivamente le varie interpretazioni con battimani, applausi e standing ovation.



Oltre alla presenza di ottimi musicisti sotto la direzione musicale di Giuseppe Guerra, la serata si basa ovviamente sulle voci di quattro interpreti che di rock ne hanno fatto quasi una ragione di vita. Il veterano Michele Luppi è un artista dalla carriera indiscutibile per il suo lavoro con i Vision Divine e poi con gli Whitesnake, solo per citare alcune delle sue collaborazioni più importanti. La sua voce dalla graffiante estensione ben si adatta ad ogni tipo di brano dal rock più classico a quello più metal. Faith Blurry e Jana Campanella, due potenti voci femminili, si ritrovano ad eseguire un repertorio decisamente maschile senza però lasciarsi minimamente intimidire. Dalla tenera Yesterday ai brani molto più taglienti, le due grintose interpreti hanno vigorosamente dimostrato che il rock non è solo “cosa da uomini”. A completare il quartetto la presenza scenica di Giorgio Adamo che ha senza dubbio apportato la sua esperienza di interprete di tanti musical in questa serata. Senza nulla togliere agli altri tre suoi compagni di viaggio, non si può non notare la differenza tra chi pur avendo una notevole esperienza da cantante, come la hanno Luppi, Blurry e Campanella e chi come Giorgio Adamo ha invece un approccio interpretativo molto più “attoriale” e quindi decisamente molto più coinvolgente.

Rock At The Opera prosegue il suo tour nazionale con le date riportate qui di seguito. Consigliamo di partecipare anche a chi non ama il rock. Questi brani fanno ormai parte della storia musicale e con questi arrangiamenti sinfonici escono facilmente dai loro confini “rockettari” per raggiungere un pubblico ancora più ampio.

05 aprile 2025 Teatro Team - BARI

06 aprile 2025 Teatro Politeama Greco - LECCE

18 aprile 2025 Gran Teatro Geox - PADOVA

19 aprile 2025 Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) – BRESCIA

27 aprile 2025 Teatro delle Muse – ANCONA (recupero data 23/1)

02 maggio 2025 Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni - MILANO

03 maggio 2025 Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni - MILANO

09 maggio 2025 Teatro Augusteo - NAPOLI

10 maggio 2025 Teatro Augusteo – NAPOLI

16 maggio 2025 Teatro Moderno – GROSSETO (recupero data 13/2)

22 novembre 2025 Teatro Ventidio Basso - ASCOLI PICENO

29 novembre 2025 PalaUnical - MANTOVA



Prevendite

TicketOne www.ticketone.it (tel. 892101) - www.rockattheopera.com

Info www.rockattheopera.com - www.facebook.com/rockattheopera - https://www.instagram.com/rock_at_the_opera/

