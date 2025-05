Review: QUESTI MIEI PENSIERI - TRIBUTO A MIMI' al TEATROSOPHIA

Enter Your Email to Unlock This Article



Affrontare in uno spettacolo teatrale off la statura di un’interprete come Mia Martini non è cosa da poco ne tantomeno semplice. Il rischio di oscillare tra la banale idolatria e il fanatismo più becero è sempre dietro l’angolo soprattutto quando si deve raccontare di vicende spiacevoli come quella che ha caratterizzato e in parte distrutto la vita di questa grande musicista. Perché Mia Martini non era solamente una bravissima interprete capace di vivere ogni singola nota di ciò che cantava. Era un’artista completa, capace di scegliere, di influenzare, con una precisa volontà di voler cantare solamente quello che poteva intimamente sentire suo, come solamente chi possiede un innato talento riesce a fare.

Per questo era forse anche pericoloso approcciare questo personaggio così complesso e altrettanto sfortunato senza banalizzarne il racconto. Mauro Toscanelli ha scritto e interpretato questa pièce con un estremo rispetto per questa grande donna senza lasciarsi influenzare dal fatto di esserne stato un grande fan. Nelle quasi due ore di durata ha sapientemente alternato diversi momenti di racconto, di musica, di emozione portando il pubblico ad apprezzare ancora di più – se ce ne fosse bisogno – il ricordo di chi ha tanto sofferto e lottato in tantissime battaglie. Molte di queste vinte senza mezzi termini tranne, purtroppo, l’ultima.

Con il prezioso aiuto di due esperti musicisti, Andrea Causapruna alla chitarra e percussioni e Andrea D’amico alle tastiere e percussioni, Mauro Toscanelli ha scelto con molta cura la selezione di ricordi e di eventi di cui parlare per incentrare il racconto su quello che l’aveva più fatta soffrire e che al tempo stesso le diede la forza di rinascere dalle sue ceneri come una fenice. Anche la scelta dei brani interpretati durante la serata è stato fondamentale: non un “greatest hits” ma un’accurata ricerca nei meandri di ogni suo disco per scovare quei brani rimasti più nascosti ma pieni di significato e di spessore.

Come già successe sempre nel nostro paese alcuni anni prima a Dalida, la calunnia del “portare jella” ha perseguitato Mia Martini per tutta la sua carriera. Dalida aveva un enorme successo in Francia e per liberarsi di quella disgustosa etichetta abbandonò l’Italia dove ritornò solo per sporadiche apparizioni. Mia Martini ne rimase invece succube per molti anni senza mai riuscire a scrollarsela di dosso. La cattiveria della calunnia viene molto attentamente analizzata da Mauro Toscanelli riuscendo in un certo qual modo a far sentire il pubblico complice e colpevole di averla avallata. Se possa consolare, si può ricordare il commento rilasciato da una sua illustre collega nei giorni successivi al decesso di Mimì, avvenuto il 12 maggio di 30 anni fa: “Siamo stati tutti degli stronzi”.

Nel finale Mauro Toscanelli ha poi molto delicatamente scelto di non farla morire in questo spettacolo. Nel buio, appare un manichino di spalle con abiti come da lei indossati mentre dagli altoparlanti risuona la sua voce con la traccia recitata di chiusura dell’album Dietro la collina, a dimostrazione di quella immortalità che solo i grandi artisti possono raggiungere.

QUESTI MIEI PENSIERI

Tributo a Mimì

Le letture sono tratte dal libro “Mi chiamo…” di Aldo Nove

Regia: Mauro Toscanelli

con:

Mauro Toscanelli

Chitarre e percussioni: Andrea Causapruna

Tastiere e percussioni: Andrea D’Amico

Disegno luci: Gloria Mancuso

Produzione: Melanchòlia Teatro Aps

Foto di Grazia Menna

