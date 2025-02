Review: LA CILIEGINA SULLA TORTA al TEATRO MANZONI

Get Access To Every Broadway Story



Al Teatro Manzoni di Roma è approdata La ciliegina sulla torta, una commedia in due atti scritta e diretta da Diego Ruiz, una pièce giunta alla sua terza stagione di rappresentazioni.

LUCA ATTADIA E EDY ANGELILLO

Una coppia anticonvenzionale composta da una moglie avvocato in carriera e un marito che per il bene della famiglia ha rinunciato alla di lui carriera per prendersi cura del focolare domestico, attende il rientro dagli Stati Uniti del figlio dopo un semestre di studi. Il giovane, conoscendo molto bene i suoi genitori e soprattutto sua madre, escogita un piano per rendere più semplice un importante comunicazione che vuole far loro, presentandogli una fidanzata molto più grande di lui. Ne nasce una piacevole commedia degli equivoci che svela intrigate dinamiche familiari, in cui molti spettatori si potrebbero riconoscere. L’autore snocciola queste dinamiche con arguzia ed estrema concretezza. Le battute si susseguono con ritmo incalzante. Un tempismo decisamente scattante viene ben utilizzato nel testo aiutando i quattro attori in scena a rendere frizzante e divertente le paradossali ma anche realistiche situazioni

Edy Angelillo interpreta la moglie e madre del giovane sfoderando la sua ben nota simpatia e anche se a tratti sembra calcare troppo alcune battute, riesce a divertire dando al suo personaggio molta credibilità anche nell’esagerazione. Non poche “mamme” si saranno riviste in quelle situazioni. Il marito casalingo è interpretato da Blas Roca Rey, attore dal notevole curriculum sia in teatro che in televisione e cinema. La flemma che infonde al suo personaggio può sembrare remissiva: pur nella sua frustrazione si rivela la vera colonna di questa famiglia “al contrario”, con tutti i suoi alti e bassi.

Milena Miconi interpreta la fidanzata americana di origini italiane recitando una parte nella parte. Spiritosa e puntuale ha suscitato molte risate nel pubblico con un buffo dialetto ben calibrato.

Nel ruolo del figlio si cimenta Luca Attadia per la prima stagione in questo ruolo. Il giovane attore si è ben integrato in questa compagnia confermando la sua capacità di passare da ruoli comici a ruoli più impegnati con uguale intensità. Si rivela una promettente figura del teatro italiano futuro.

La ciliegina sulla torta è una commedia semplice, divertente ma assolutamente non superficiale. Non si può definire educativa anche se le dinamiche affrontate potrebbero invece esserlo per molte famiglie.

Rimarrà in scena a Teatro Manzoni fino al 16 febbraio.

CARPEDIEM PRODUZIONI

Presenta

LA CILIEGINA SULLA TORTA

Scritto e diretto da

DIEGO RUIZ

Con

EDY ANGELILLO BLAS ROCA REY

MILENA MICONI LUCA ATTADIA

Per info e prenotazioni:

Tel. 06.3223634 WhatsApp 327.8959298

prenotazioni@teatromanzoniroma.it www.teatromanzoniroma.it

Via Monte Zebio, 14 – Roma

Prezzi biglietti:

Intero € 30,00; Ridotto € 25,00

Orari spettacolo

Giovedì 30 gennaio ore 21:00

Venerdì 31 gennaio ore 21:00

Sabato 1 febbraio ore 17:30 e21:00

Domenica 2 febbraio ore 17:30

Martedì 4 febbraio ore 21:00

Mercoledì 5 febbraio ore 21:00

Giovedì 6 febbraio ore 21:00

Venerdì 7 febbraio ore 21:00

Sabato 8 febbraio ore 17:30 e 21:00

Domenica 9 febbraio ore 17:30

Martedì 11 febbraio ore 19:00

Mercoledì 12 febbraio ore 21:00

Giovedì 13 febbraio ore 17:30

Venerdì 14 febbraio ore 21:00

Sabato 15 febbraio ore 17:30 e21:00

Domenica 16 febbraio ore 17:30

Ufficio Stampa Teatro Manzoni:

Alessia Ecora 338 7675511 ufficiostampa@teatromanzoniroma.it - alessia.ecora@gmail.com

Social Media Management : INTER NOS m.diletti@internosweb.it

