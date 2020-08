ROSSINI GALA Will Be Held at the Arena di Verona on 14 August

The Conductor is Jader Bignamini and the Chorus Master is Vito Lombardi.

ROSSINI Gala will be held on 14th August 2020 at the Arena di Verona, featuring Il barbiere di Siviglia, La cenerentola and Guglielmo Tell. Rossini Anthology.

Soprano: Lisette Oropesa

Mezzo-soprano: Marina Viotti

Tenor: Levy Sekgapane

Baritones: Alessandro Corbelli, Mario Cassi

Bass: Roberto Tagliavini

Program

Sinfonia (Semiramide)

Lisette Oropesa Bel raggio lusinghier (Semiramide, Atto I)

Levy Sekgapane La speranza più soave (Semiramide, Atto II)

Roberto Tagliavini La calunnia è un venticello (Il Barbiere di Siviglia, Atto I)

Lisette Oropesa Una voce poco fa (Il Barbiere di Siviglia, Atto I)

Mario Cassi Largo al factotum (Il Barbiere di Siviglia, Atto I)

Levy Sekgapane Cessa di più resistere (Il Barbiere di Siviglia, Atto II)

Lisette Oropesa, Marina Viotti, Levy Sekgapane, Mario Cassi,

Alessandro Corbelli, Roberto Tagliavini

Fredda ed immobile... Mi par d'esser con la testa ( Il Barbiere di Siviglia, Finale Atto I)

Alessandro Corbelli Miei rampolli femminini (La Cenerentola, AttoI)

Marina Viotti Nacqui all'affanno, al pianto (La Cenerentola, Atto II)

Mario Cassi, Alessandro Corbelli Un segreto d'importanza (La Cenerentola, Atto II)

Sinfonia (Guglielmo Tell)

Alessandro Corbelli Resta immobile (Guglielmo Tell, Atto III)

Lisette Oropesa, Marina Viotti, Levy Sekgapane, Mario Cassi, Alessandro Corbelli, Roberto Tagliavini Tutto cangia il ciel s'abbella (Guglielmo Tell, Atto IV)

Learn more and book tickets at https://www.arena.it/arena/en/shows/rossini-gala-2020.html.

