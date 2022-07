Previews: ROCKY HORROR SHOW On Tour in Italia

Universalmente riconosciuto come uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo "RichardO'Brien's Rocky Horror Show" arriva in Italia nell'autunno 2022. La prima data sarà Milano al TAMTeatro Arcimboldi dall'11 al 23 ottobre. Poi Trieste al Politeama Rossetti per la stagione del TeatroStabile del Friuli Venezia Giulia dal 25 al 30 ottobre. Infine Roma, al Teatro Olimpico per la stagionedell'Accademia Filarmonica Romana, in collaborazione con LSD Edizioni, dall'1 al 6 novembre.

Dal 1973, The Rocky Horror Show ha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori,conquistando anche i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete.

Dopo oltre 45 anni, la meravigliosa creatura di Richard O'Brien non smette di travolgere, coinvolgere, sovvertirele regole. Ha viaggiato in più di 30 paesi, è stata tradotta in più di 20 lingue e torna ora in tour con la regia di Christopher Luscombe.

Migliaia di appassionati hanno creato fan club, guardano il film centinaia di volte, travestendosi e partecipandosempre attivamente allo spettacolo (come richiesto dalla filosofia del "Rocky Horror Show").

Ed è così che il Rocky, proprio per l'entusiasmo e la partecipazione del suo pubblico, ogni sera si trasforma in ungrande non-stop party fatto di quei successi senza tempo da cui ognuno, almeno una volta, si è lasciato trascinarecome "Sweet Transvestite", "Damn it Janet" e "Time Warp".



Definito come "la madre di tutti i musical", The Rocky Horror Show è uno spettacolo unico nel suo genere.

È sicuramente il musical più trasgressivo e audace che sia mai stato concepito.

La storia del Rocky Horror non inizia con un film, ma con una piccola produzione teatrale a Londra, scritta daRichard O'Brien per tenersi occupato mentre cercava lavoro come attore.

Londra, Royal Court Theatre Upstairs, 16 giugno 1973: un fenomeno stava per nascere. Era la prima di una seriedi anteprime del nuovo musical, descritto come "una mostruosa ragnatela di mutanti folli, docili travestiti e mostri muscolosi ...".

Il fenomeno cult ROCKY HORROR stava nascendo in un piccolo teatro sperimentale di soli sessanta posti.

Sono previste sei settimane di rappresentazioni ma, fin dalla prima sera, il successo di critica e pubblico è taleche ben presto si crea un mercato nero di biglietti per lo spettacolo.

La produzione decide quindi di spostare lo show nel King's Road Theatre dove continuerà a registrare il tuttoesaurito fino al 1974, data poi del debutto americano. Fra gli spettatori celebri figurano grandi star del rock come Elvis Presley...

Una nota di quella memorabile notte descrive come, benché fosse la metà di giugno, "rullassero tuoni in un cielo livido, saettassero fulmini e la pioggia avesse trasformato le strade in fiumi". Era il giusto presagio di un successo immediato.

La leggenda del The Rocky Horror Show è ancora viva ed è diventato un simbolo internazionale, un fenomeno di proporzioni mondiali seguito da innumerevoli fans.

ROCKY HORROR PICTURE SHOW



Nel 1975 dal musical ne è stata tratta una versione cinematografica. Il "Rocky Horror Picture Show" la versione cinematografica, tuttora in programmazione, detiene il record come la pellicola più proiettata della storia del cinema.

Tra gli attori americani che tentarono di aggiudicarsi una parte nel film ci sono stati anche John Travolta e Richard Gere. Il ruolo principale venne però assegnato a Tim Curry.

Migliaia di appassionati hanno creato fan club, continuano a vedere il film centinaia di volte, partecipano sempre attivamente allo spettacolo travestendosi (com'è filosofia del "Rocky Horror Show" e come si può anche vedere nell'omaggio che gli tributa il film "Fame").

Il Rocky è diventato oggetto di studi psicologici e sociologici, libri, tesi di laurea, trattati. E così ogni sera il Rocky si trasforma, per l'entusiasmo e la collaborazione del pubblico che rende ogni rappresentazione uno spettacolo

sempre nuovo e diverso.

CAST DEL FILM

Tim Curry: Frank-N-Furter

Susan Sarandon: Janet Weiss

Barry Bostwick: Brad Majors

Richard O'Brien: Riff Raff

Patricia Quinn: Magenta

Nell Campbell (accreditata come Little Nell): Columbia

Jonathan Adams: Dr. Everett Scott

Peter Hinwood: Rocky

Meat Loaf (accreditato come Meatloaf): Eddie

Charles Gray: The Criminologist

Jeremy Newson: Ralph Hapschatt

Hilary Labow: Betty Munroe



ROCKY HORROR PICTURE SHOW, IL SEGUITO...

Il film ha avuto un sequel nel 1981: "Shock Treatment" sempre diretto da Jim Sharman con Richard O'Brien e

Patricia Quinn.



RICHARD O'BRIEN

(Autore)

La carriera di Richard O'Brien è lunga e varia: attore, operatore luci e attrezzista. Mentre faceva da babysitter al

figlio scrisse lo spettacolo "They Came From Denton High" che tutto il mondo conosce come "ROCKY HORROR

SHOW". Negli anni è apparso in diversi film come "The Spice Girls Saga" e "Ever After" con Drew Barrymore.

Ha inciso un album intitolato "Absolute O'Brien" e ha recitato nel musical "Chitty Chitty Bang Bang". È considerato

il più "vecchio teenager" di tutti i tempi!



ROCKY HORROR, UNO SHOW INTERATTIVO

Se la trasposizione cinematografica, "The Rocky Horror Picture Show", ha trasformato il musical scritto da Richard O'Brien in un mito, la versione teatrale si rinnova di continuo coinvolgendo gli spettatori che si lasciano trascinare nell'audience partecipation, ovvero quel fenomeno tipico del Rocky che vede il pubblico partecipare attivamente,

con travestimenti a tema ma anche battute recitate in risposta a quelle degli attori e, ovviamente, ballare uno scatenato "Time Warp" sotto il palco. Questo è tutto quello che in un "Rocky Horror Show" non può mancare.

La stessa produzione dello show propone a chiunque lo desideri un manuale intitolato the VIRGINS GUIDE che è possibile visualizzare a questo indirizzo:

https://www.rockyhorror.co.uk/virginsguide



ITALIAN TOUR 2022 - CAST

Frank - Stephen Webb

Janet - Haley Flaherty

Brad - Richard Meek

Rocky - Ben Westhead

Magenta - Suzie McAdam

Riff Raff - Kristian Lavercombe

Columbia - Darcy Finden

Eddie/Dr Scott/Phantom - Joe Allen

Narrator: da definire *

Phantoms: Reece Budin, Stefania du Toit, Jessica Sole

Swings: Nathan Shaw, Tyal Nurden



* In esclusiva per Roma, la voce narrante sarà quella di Claudio "Greg" Gregori.



VIRGIN RADIO È LA RADIO UFFICIALE DEL TOUR ITALIANO