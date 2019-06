PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE 2019/2020 at TEATRO BRANCACCIO

Nella sala del Teatro Brancaccino, al secondo piano con affaccio sul giardino e terrazza che sovrasta l'ingresso del Teatro Brancaccio si è svolta la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione del prestigioso teatro romano.

Alessandro Longobardi, direttore artistico del teatro da 7 anni, ha presieduto la conferenza e illustrato il programma con numerosi ospiti di vari cast sia artistici che tecnici che hanno raccontato le loro esperienze e la loro passione per un pezzo della nostra cultura che è sempre più in pericolo, o in via di estinzione come l'ha definita lo stesso Longobardi.

Il Brancaccio è un teatro che non riceve sussidi statali e basa la sua sopravvivenza sulla vendita dei biglietti con una attenta selezione di serate scelte per attirare pubblico di tutte le età e di tutte le estrazioni. Durante la presentazione non sono mancate le note tristi come la necessità di ridurre l'organico del personale a causa dell'eliminazione del Job Act voluta da questo governo e la assolutamente ingiusta ed elevata tassazione imposta dal Comune di Roma sull'ingresso dei pullman in centro: questa tassa ha notevolmente diminuito l'accesso ai teatri, ma anche ai musei e altre attività culturali di molte scuole che hanno dovuto rinunciare ad organizzare gite culturali per i loro studenti per l'eccessivo costo globale della giornata. Dopo i consistenti tagli a scuola e cultura, ecco un altro atto decisamente vile contro l'istruzione e la crescita intellettuale dei giovani.

Il Teatro Brancaccio ha infatti sempre affiancato la stagione del teatro per così dire "adulto" a quello per bambini e ragazzi con una programmazione specifica e anche con la scuola di teatro per ragazzi di tutte le età. Da quest'anno viene introdotto anche il nuovo progetto ESTA(R)TE, un campus estivo di preparazione teatrale per giovani attori. Molte di queste attività rischiano di essere penalizzate dal notevole aumento dei costi per far raggiungere il teatro alle scolaresche.

In conclusione, tra un po' di rabbia e un po' di risentimento verso le istituzioni che si dimostrano sempre più sorde verso chi vuole semplicemente diffondere cultura, Alessandro Longobardi ha comunque affermato la sua volontà di continuare nella sua missione ed affrontare questo ottavo anno con speranza ed entusiasmo.

E molto entusiasmo hanno dimostrato gli artisti presenti in sala: tra questi Gianluca Guidi che sarà nuovamente e per il terzo anno consecutivo in scena con AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, accompagnato da un sempre pimpante Enzo Garinei che alla tenera età di 93 anni riprenderà il ruolo di Dio nella celebre commedia musicale. Maurizio Colombi, autore e regista ha presentato il nuovo musical ALADIN IL MUSICAL GENIALE, un lavoro completamente nuovo che prende sempre spunto dal classico Aladdin, ma che si ispira ad un altro lato dei racconti delle Mille E Una Notte , non con uno, ma con due geni. Seguirà poi il debutto romano del musical vincitore di 6 Tony Awards KINKY BOOTS con le musiche di Cindy Lauper che tanto successo ha avuto al Teatro Nuovo di Milano nella passata stagione. Un'altra chicca sarà l'arrivo a Roma di una commedia che sta riscuotendo un enorme successo nel West End londinese, CHE DISASTRO PETER PAN.

Torneranno in scena anche il musical con le musiche dei Queen, WE WILL ROCK YOU e LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL.

Altri grandi nomi, non presenti oggi alla conferenza ma che calcheranno le scene del Brancaccio in questa prossima stagione includono Roberto Vecchioni, Neri Marcorè, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Geppi Cucciari, Enrico Brignano, Angelo Pintus, Enrico Bertolino, Gabriele Cirilli e gli STOMP che celebreranno con questo nuovo spettacolo i loro 25 anni di carriera.

Auguriamo a tutti gli artisti e tecnici e a tutta l'amministrazione del Brancaccio i migliori auguri per una stagione piena di successi, unica speranza per poter costruire la stagione successiva.

Tutti gli appuntamenti, troppi per essere trattati singolarmente, sono elencati qui di seguito:

CALENDARIO STAGIONE 2019-2020

2 ottobre - 1 dicembre 2019

ALADIN il musical geniale

di Maurizio Colombi

musiche originali e arrangiamenti musicali

Davide Magnabosco, Paolo Barillari, Alessandro Procacci

con LEONARDO CECCHI (Aladin) | EMANUELA REI (Jasmine)

scene Alessandro Chiti | coreografie Rita Pivano | costumi Francesca Grossi

regia di MAURIZIO COLOMBI

produzione Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano

in collaborazione con Viola Produzioni



25 novembre 2019

FEDERICO BUFFA

IL RIGORE CHE NON C'ERA

voce recitante Marco Caronna | voce recitante e cantante Jvonne Gio

pianoforte Alessandro Nidi

26 novembre 2019

Paolo Ruffini e gli attori della compagnia MAYOR VON FRINZIUS

UP & DOWN

al pianoforte Claudia Campolongo | consulenza Artistica Claudia Mazzeranghi

regia LAMBERTO GIANNINI

Non c'è problema produzione

2 - 4 dicembre 2019

GIORGIO PANARIELLO, Carlo Conti e LEONARDO PIERACCIONI

PANARIELLO CONTI PIERACCIONI

il tour versione teatrale

produzione Friends&Partners

11 dicembre 2019

ROBERTO VECCHIONI

L'INFINITO TOUR

Lucio Fabbri pianoforte e violino | Massimo Germini chitarra acustica

Antonio Petruzzelli basso | Roberto Gualdi batteria

realizzazione del visual concept Niko Cutugno per Djungle Production

regia RAFFAELLO FUSARO

organizzazione Ventidieci e Dimensione Eventi

19 novembre 2019 - 6 gennaio 2020

GIANLUCA GUIDI, MARCO SIMEOLI, Piero di Blasio, CAMILLA NIGRO, FRANCESCA NUNZI, "LA VOCE DI LASSU" è di ENZO GARINEI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di Garinei e Giovannini scritta con Jaja Fiastri

liberamente ispirata a "After me the deluge" di David Forrest

musiche di Armando Trovajoli

con la partecipazione straordinaria di LORENZA MARIO

direzione musicale Maurizio Abeni | coreografie di Gino Landi

regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini

ripresa teatrale di GIANLUCA GUIDI

produzione Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano

in collaborazione con Viola Produzioni

10 - 12 gennaio 2020

GEPPI CUCCIARI

PERFETTA

di Mattia Torre

produzione ITC2000

14 - 15 gennaio 2020

NERI MARCORÈ, UGO DIGHERO, ROSANNA NADDEO

TANGO DEL CALCIO DI RIGORE

e con FABRIZIO COSTELLA, ALESSANDRO PIZZUTO

scene e costumi Guido Fiorato | musiche originali Paolo Silvestri | luci Aldo Mantovani

drammaturgia e regia GIORGIO GALLIONE

produzione Teatro Nazionale di Genova

23 - 26 gennaio 2020

Marco Stabile, STAN BELIEVE

KINKY BOOTS

testi Harvey Fierstein - musiche e liriche Cyndi Lauper

il musical basato sul film di Miramax Motion Picture Kinky boots

scritto da Geoff Dean e Tim Firth

musica dal vivo

con 6 angels | 17 attori/performer

regia CLAUDIO INSEGNO

produzione Teatro Nuovo



28 gennaio - 2 febbraio 2020

WE WILL ROCK YOU

the musical by Queen and Ben Elton

scenografia Colin Mayes | Coreografie Gail Richardson

direzione Artistica Valentina Ferrari | Direzione Musicale Riccardo Di Paola

produttore Esecutivo Cristina Trotta

pegia di Tim Luscombe

produzione di Claudio Trotta per Barley Arts

4 - 9 febbraio 2020

KATIA FOLLESA & ANGELO PISANI

FINCHE' SOCIAL NON CI SEPARI

di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa, in collaborazione con Luciano Federico.

regia audio e luci Dino Pecorella

regia di ANGELO RAFFAELE PISANI e KATIA FOLLESA

.

4 - 9 febbraio 2020

ANGELO PINTUS

DESTINATI ALL'ESTINZIONE

di Angelo Pintus

produzione enrico Porreca



dal 12 febbraio 2020

ENRICO BRIGNANO

INNAMORATO PERSO

produzione Max Produzioni in collaborazione con Vivo Concerti

24 febbraio 2020

ENRICO BERTOLINO

INSTANT THEATREâ2019

da un'idea di Enrico Bertolino e Luca Bottura

scritto insieme a Massimo Navone con la collaborazione di Enrico Nocera

regia MASSIMO NAVONE

produzione ITC2000

24 marzo - 12 aprile 2020

LUCA BASILE, MARCO ZORDAN, ALESSANDRO MARVERTI

VIVIANA COLAIS, STEFANIA AUTUORI, VALERIO DI BENEDETTO

YASER MOHAMED, CAROLINA GONNELLI, IGOR PETROTTO

E RICCARDO GIACOMINI

CHE DISASTRO PETER PAN

dalla commedia originale di J.M.Barrie

di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields | traduzione Enrico Luttmann

regia Adam Meggido

produzione AB Management e Officine Del Teatro Italiano

in esclusiva in Italia in accordo con Kenny Wax Ltd

31 marzo 2020

GABRIELE CIRILLI

MI PIACE... DI PIU'

di Gabriele Cirilli | Maria De Luca | Giorgio Ganzerli | Gianluca Giugliarelli

produzione Magamat

1aprile 2020

BARBARA FORIA

IL MEGLIO DI BARBARA FORIA

Regia di Claudio Insegno

produzione Officine del Teatro Italiano

14 - 19 aprile 2020

LA DIVINA COMMEDIA

Opera Musical

di Gianmario Pagano Andrea Ortis

musiche di Marco Frisina

scene Lara Carissimi | proiezioni Roberto Fazio e Virginio Levrio

coreografie Massimiliano Volpini | luci Valerio Tiberi

suoni Emanuele Carlucci | direttore tecnico Gabriele Moreschi

voce narrante GIANCARLO GIANNINI

regia di ANDREA ORTIS

Produzione Mic

27 aprile 2020

GIUSEPPE GIACOBAZZI

NOI

MILLE VOLTI E UNA BUGIA

di e con Andrea Sasdelli

collaborazione ai testi Carlo Negri

da un'idea di Fabrizio Iseppato

STOMP

TORNA IN ITALIA LO SPETTACOLO PIÙ TRAVOLGENTE DEL MONDO!

NEL 2019 STOMP FESTEGGIA 25 ANNI DI ATTIVITÀ A BROADWAY!





