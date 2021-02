Nasce TAB - The Artist Bridge - per chi ha sempre voluto studiare con i professionisti del West End

Nasce TAB "The Artist Bridge" un ponte per rendere accessibile la comunicazione tra studenti e artisti italiani con performers e creativi da Broadway e dal West End.

Il progetto TAB nasce dall'idea di Giorgio Camandona, (protagonista di musical di successo come Peter Pan il Musical, A Chorus Line, Grease), il regista e performer Mauro Simone (Robin Hood, Grease, performer per Singing In The Rain, Pinocchio il grande musical) Martina Ciabatti Mennell, performer italiana dalla carriera internazionale (We Will Rock You, Trioperas, The Mission) e dal performer inglese Phil Mennell (Aladdin - West End, The Bodyguard, Saturday Night Fever, Newsies) in un periodo in cui la formazione e lo studio delle discipline artistiche e teatrali sono limitati a causa delle restrizioni che impediscono gli spostamenti e quindi lo scambio che spesso è linfa vitale per chi si approccia al mondo dell'arte.

TAB ha come obiettivo quello di creare un ponte di formazione tra l'Italia e il West End, Broadway e i migliori artisti di tutto il mondo, offrendo classi di alta qualità online, a basso costo, accessibili e mediate da un traduttore.

Saranno organizzati dei workshop online con alcuni tra i migliori performer, registi e coreografi internazionali indirizzati a studenti di musical, danza, teatro e professionisti del settore, scuole di settore e fan. Il livello dei workshop proposti cambierà di volta in volta, con l'opportunità di presenziare anche solo come uditori alla lezione o assistendo a telecamera spenta. Questo permetterà agli studenti di confrontarsi con diversi livelli delle discipline proposte, per spingersi quindi anche oltre alla propria comfort zone.

E' già possibile prenotarsi per i primi due workshop: il 7 marzo è previsto un workshop di danza con Layton Williams, protagonista di Everybody's talking about Jamie, mentre il 14 marzo sarà organizzato un workshop "acting through song" con Joe Vetch performer in Les Miserable, Sister act, Saturday night fever.

Le prenotazioni sono attive attraverso questo link : https://bookwhen.com/it/theartistbridge

TAB si propone di rimanere un punto di riferimento per gli artisti e i professionisti del settore, un ponte per creare facilmente comunicazione e scambio anche quando la pandemia da Covid 19 sarà finita.

Per informazioni:

info.theartistbridge@gmail.com

Instagram: @tab_theartistbridge

Per prenotazioni :

https://bookwhen.com/it/theartistbridge