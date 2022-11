REGALA UN'EMOZIONE! La carta regalo del Teatro Regio di Parma per vivere emozionanti serate di Opera, Musica, Danza da ora disponibile presso la Biglietteria del Teatro Regio e online su teatroregioparma.it

COMUNICATO STAMPA Uno scrigno. Un regalo che ne racchiude molti altri, per rinnovare e moltiplicare le emozioni di serate speciali da condividere con chi si ama. Il Teatro Regio di Parma presenta RegioGift, la carta regalo che sorprende offrendo la gioia di serate d'opera, musica, danza in uno dei luoghi più belli della città.



RegioGift è una carta regalo su misura, il cui valore si può scegliere liberamente e che consente di acquistare biglietti e abbonamenti per gli appuntamenti della Stagione Lirica, ParmaDanza, RegioYoung come anche libri, dvd, la fragranza profumata del Teatro, borse, sfere e cuscini esclusivi, insieme a molti altri articoli in vendita al Bookshop del Teatro.

Nell'abbraccio dei suoi stucchi dorati, avvolti dal calore purpureo dei suoi velluti e nel baluginare dei cristalli dell'astrolampo, RegioGift offre l'occasione di applaudire il virtuosismo sulle punte o le coinvolgenti coreografie delle più famose compagnie di balletto e danza, di lasciarsi commuovere dalla bellezza del canto e della musica del melodramma, di accompagnare i più piccoli alla scoperta di un luogo e di un mondo di bellezza in musica in spettacoli pensati per loro, per ogni età e a portata di mano.



RegioGift ha una validità di 18 mesi dall'acquisto e può essere utilizzata più volte fino all'esaurimento del suo valore. È in vendita alla Biglietteria del Teatro Regio e online su teatroregioparma.it e chi la riceve la può utilizzare anche per gli acquisti alla biglietteria online su teatroregioparma.it inserendo il codice ID della carta regalo.



Per ulteriori informazioni su RegioGift e per conoscere nel dettaglio gli spettacoli acquistabili con RegioGift è possibile contattare la Biglietteria all'indirizzo biglietteria@teatroregioparma.it e al tel. 0521203999.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma Tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00 e un'ora precedente lo spettacolo. In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, da un'ora precedente lo spettacolo. Chiuso il lunedì, la domenica e i giorni festivi.



Il pagamento presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma può essere effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con PagoBancomat, con carte di credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard, American Express.



I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili anche su festivalverdi.it. L'acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.

Teatro Regio di Parma

Per le Famiglie



29 ottobre 2022

CARTOONS! Un concerto da brividi!



5, 26 novembre, 3 dicembre 2022

OPERA MENO 9



3, 4 dicembre 2022

IL LIBRO DELLA GIUNGLA



4 febbraio 2023

VA', PEPPINO



11, 18 febbraio 2023

IL MATRIMONIO SEGRETO



25 marzo 2023

IL FLAUTO MAGICO Opera kids



22 aprile 2023

IL FLAUTO MAGICO Opera baby



13 maggio 2023

UNA NOTTE ALL'OPERA



20 maggio 2023

ACQUAPROFONDA Opera domani





Per le Scuole



30 novembre, 1, 2 dicembre 2022

IL LIBRO DELLA GIUNGLA



14 febbraio 2023

IMPAROLOPERA Don Giovanni



15 febbraio 2023

IL MATRIMONIO SEGRETO



24 marzo 2023

IL FLAUTO MAGICO Opera kids



19 maggio 2023

ACQUAPROFONDA Opera domani