BWW Review: CHE DISASTRO DI PETER PAN al TEATRO BRANCACCIO

Doveva debuttare a novembre del 2019, invece è rimasto nel cassetto per due anni, inutile ricordare il perché e dopo la improvvisa riapertura a piena capacità dei teatri, i produttori, regista, tecnici e attori di questo spettacolo si sono rimboccati le maniche e in una decina di giorni hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato. E non poteva essere più difficile mettere in scena in un tempo così ristretto uno spettacolo che si basa sulla fretta, sugli errori e sull'improvvisazione. Ma anche se può sembrare improvvisata, ogni gag, ogni errore e ogni paradossale situazione in queste due ore di spettacolo è ben studiata fino all'ultimo particolare.

DAGLI STESSI AUTORI DI CHE DISASTRO DI COMMEDIA

Figlio del più famoso The play that goes wrong, rappresentato anche in Italia con il titolo Che disastro di commedia scritto dagli stessi Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields, Che disastro di Peter Pan vede una compagnia amatoriale mettere, in scena in un piccolo teatro di provincia, il classico Peter Pan di J.M. Barrie. Durante la rappresentazione accade di tutto. Gli attori sbagliano i tempi, una lunga serie di incidenti tecnici bloccano o modificano le scene e lo spettacolo finisce per diventare un vero disastro. Impossibile raccontare le innumerevoli gag una più divertente dell'altra che strappano continui applausi e risate a scena aperta. Tutti questi intoppi si intrecciano poi con le vicende personali dei protagonisti rendendo ancora più ilare il complesso della storia.

La regia di Adam Meggido, che cominciò nel 2013 come understudy nella produzione originale, è scattante ma al tempo stesso intenzionalmente impacciata e anche se si è notato qualche piccolo singhiozzo nella direzione di alcuni attori, voluto o non voluto, questo si è perso in quella finzione che deve sembrare la realtà di un'altra finzione. Tutti bravissimi gli attori coinvolti soprattutto nell'impersonare quell'artefatto imbarazzo previsto dal copione, accolto da continue risate. Luca Basile, Marco Zordan, Alessandro Marverti, Viviana Colais, Stefania Autuori, Valerio Di Benedetto, Yaser Mohamed, Carolina Gonnelli, Igor Petrotto, Riccardo Giacomini e Massimo Genco, meritano tutti una menzione speciale: non solo sono tutti impegnati in duplici o triplici ruoli come nel più classico stile vaudeville, ma riescono "seriamente" ad interpretare ruoli decisamente goffi con la giusta ironia.

Dovendo rappresentare un piccolo teatro di provincia, le scene sono studiate nel dettaglio per rappresentare una realtà povera, costruita con pochi soldi. Tutt'altro che povera, tuttavia funziona bene, mettendo anche a rischio (ben controllato) l'incolumità degli stessi attori. Azzeccati anche i costumi che pur rifacendosi agli originali visti e stravisti negli innumerevoli Peter Pan sin qui realizzati, si adattano perfettamente alla farsa di sapore provinciale.

"FAR PIANGERE E' PIU' FACILE CHE FAR RIDERE" (cit. Peppino De Filippo)

Che disastro Peter Pan, con il suo predecessore, Che disastro di commedia, si allineano nel filone caratterizzato dal classico dei classici della risata, quel Rumori fuori scena che detiene tutti i record di rappresentazioni a quasi 40 anni dalla prima, a prova che la genialità e la classe non appartengono solo alla drammaturgia. Del resto il grande Peppino De Filippo a tutt'oggi rimane famoso nell'ambiente teatrale anche per una sua affermazione che si addice perfettamente a questa commedia: "far piangere è molto più facile che far ridere". Di risate in questa serata se ne fanno molte e di cuore; e ce n'è veramente bisogno.

AB Management e Officine del Teatro Italiano

In accordo con Kenny Wax ltd

Presentano

CHE DISASTRO di PETER PAN

Ispirato dalla commedia originale di J.M. Barie

Scritto da Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields

Traduzione di Enrico Luttaman

Regia di Adam Meggido

Cast

Luca Basile - Max/Michael Darling/Coccodrillo

Marco Zordan - Cristoforo/Mr. Darling/Capitan Uncino

Alessandro Marverti - John Sterling/Spugna

Viviana Colais - Sandra/Wendy Darling

Stefania Autuori - Anna/Mrs. Darling/Campanellino/Giglio Tigrato

Valerio Di Benedetto - Fabio/Direttore di palcoscenico/Elettricista/Fonico

Yaser Mohamed - Roberto/Nana/l'ombra/Starkey

Carolina Gonnelli- Lucia/Zufolo

Igor Petrotto - Gianni/Peter Pan

Riccardo Giacomini - il narratore/Cecco

Massimo Genco - Federico/Pirata/Ragazzo perduto