BWW Previews: THE TOXIC AVENGER al TEATRO GARBATELLA

Dopo i Sold Out registrati al Teatro Lo Spazio, torna a grande richiesta The Toxic Avenger il musical più divertente e irriverente di questa stagione.

Da venerdì 8 a domenica 10 Aprile la storia d'amore tra Sarah e Melvin e la loro lotta contro i malvagi che distruggono il pianeta, stavolta catturerà il pubblico del Teatro Garbatella di Roma.

Si respira un'atmosfera di grande attesa per il ritorno dello spettacolo che ha registrato un enorme successo di pubblico e di critica lo scorso gennaio.

I fan sono invitati anche alla presentazione del musical che si terrà l'1 aprile alle ore 19.00 nel cortile del Teatro Garbatella. Una vera e propria festa a tema TOXIC organizzata dalla produzione, in cui si potranno incontrare i personaggi dello show e divertirsi a interagire con loro per vivere le emozioni e le ambientazioni del musical. Non mancheranno gli interventi del regista, del cast e del direttore artistico del teatro. Cocktail, gadget e musica dal vivo, in perfetto stile Toxic, intratterranno tutti coloro che vorranno prendere parte all'evento di presentazione, di quello che è stato definito il Musical più Rock dell'anno.

ANGELA PASCUCCI con MATTEO DI LILLO e FEDERICO DELLA SALA

Tratto dal film cult di Lloyd Kaufman del 1984 e vincitore dell'Outer Critics Circle Award per il miglior Musical Off-Broadway, The Toxic Avenger è un'entusiasmante storia d'amore tra una ragazza non vedente di nome Sarah e un ragazzo nerd, timido e romantico di nome Melvin, che vorrebbe fare di tutto per conquistare il cuore della sua amata e salvare la sua città dalla corruzione e dal degrado ambientale.

Il Musical riprende l'opera di Kaufman, arrivato sul palco grazie ai testi di Joe Di Pietro e la musica di David Bryan, e ora finalmente in Italia grazie alla compagnia TEaTRIS Production, trascinerà il pubblico del "Teatro Garbatella" di Roma in un vortice di risate. Un musical esilarante, politicamente scorretto e spudorato, che tratta tematiche importanti quali la corruzione politica, etica, e l'inquinamento globale, invitando il pubblico a riflettere sull'urgenza delle tematiche ambientali e sulla salvaguardia dell'ecosistema mondiale.

Toxie è una creatura mutante, vittima dei traffici illeciti e tossici del sindaco della città, che si propone di salvare il mondo dal riscaldamento globale mentre cerca di conquistare il cuore della sua amata Sarah, ma a inseguirlo è il perfido sindaco di Traumaville che farà di tutto per sbarazzarsi di lui.

La versione Italiana è stata curata da Nicholas Musicco e Michelangelo Nari in scena un gruppo di artisti poliedrici: Michelangelo Nari, Angela Pascucci, Eleonora Segaluscio, Matteo Di Lillo, Federico Della Sala. Come ogni musical che si rispetti non mancherà la musica live grazie alla band formata da Fulvio Epifani alle tastiere, Claudio Darrigo alla batteria, Federico Murgia alla chitarra e Aurelio Tarabella al basso. La band darà vita, colore e musica a pezzi rock così travolgenti che per il pubblico sarà difficile restare incollati sulla sedia.

THE TOXIC AVENGER

scritto da Joe Di Pietro,

musiche e testi di David Bryan

Traduzione e Adattamento testi e versi italiani:

Michelangelo Nari e Nicholas Musicco

con Michelangelo Nari, Angela Pascucci, Eleonora Segaluscio,

Matteo Di Lillo, Federico Della Sala

direzione musicale Fulvio Epifani

con Band dal Vivo

Tastiere: Fulvio Epifani, Batteria: Claudio Darrigo

Chitarra: Federico Murgia, Basso: Aurelio Tarabella

REGIA NICHOLAS MUSICCO

TEATRO GARBATELLA

Piazza Giovanni da Triora,15 - Roma

dall' 8.9.10 Aprile 2022

Vocal Coach: Rosy Messina

Scene: Silvio Aquilanti

Disegno luci: Andrea Leghissa

Audio: Emanuele Poletti

Costumi: Adelaide Stazi

Foto: Agnese Ruggeri

Trucco e Parrucco: Michele Aquilanti, Caterina Gizzi

Ufficio Stampa: Rocchina Ceglia

Media e Marketing: Filippo Francucci

Produzione e Organizzazione: Silvio Aquilanti e Valerio Ciuffini

Assistente di Produzione: Valeria Bucco

Merchandising: Madison

Assistente Marketing & Comunicazione e PR: Valeria Bucco

Aiuto Regia e Coreografia: Serena Mastrosimone

Regia: Nicholas Musicco

VENERDì 8 aprile h 21.00

SABATO 9 aprile h 17.00 e h 21.00

DOMENICA 10 aprile h 20.30

Info 366 200 3502 teatrogarbatella@gmail.com

Biglietti: http://thetoxicavengeritalia.com

Costo biglietto: Intero Poltronissima € 27, Intero Platea € 24,

Ridotto Under 14/Persone con disabilità € 20