JORDI SAVALL & MONTEVERDI Come to Théâtre du Capitole Next Month

Jordi Savall, la Capella Real de Catalunya et le Concert des Nations comptent parmi les plus grands interprètes de la musique ancienne. S'ils ont exploré les répertoires les plus originaux, ils reviennent régulièrement à Monteverdi comme à une inépuisable source d'inspiration. Parmi les nombreux madrigaux de ce génie absolu, ceux des livres VII et VIII marquent un tournant révolutionnaire dans l'expressivité musicale : il y est question d'amour et de guerre, de sentiments traduits avec une puissance suggestive nouvelle, ouvrant la voie à l'opéra à naître. Un compositeur et des interprètes au sommet de leur art.

Découvrez comment Monteverdi a révolutionné la musique de la Renaissance grâce à son art unique du madrigal, véritable laboratoire de l'opéra à ses débuts!

Monica Piccinini, María Cristina Kiehr - Sopranos

Alessandro Giangrande - Contreténor

Raffaele Giordani, Lluís Vilamajó - Ténors

Furio Zanasi - Baryton

Salvo Vitale - Basse

Théâtre du Capitole

Le 10 janvier 2022

20h

Tarif unique : 30€

https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6021690