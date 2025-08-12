AMOUR Comes to Aarhus Teater

Get Access To Every Broadway Story



Stemningsfuldt og nådesløst drama om et ældre ægtepar, hvis liv bliver vendt på hovedet - et bevægende indblik i den betingelsesløse kærlighed.

Med Guldpalmen i Cannes, en Oscar, en Golden Globe og et hav af andre internationale priser indtog østrigske Michael Haneke i 2012 filmlærreder over hele verden med sit mesterværk Amour. Også i Danmark blev den det år en af de mest sete biograffilm. Og hvilken kærlighedshistorie!

Ægteparret Anne og Georges er i deres livs efterår. Hun er pensioneret koncertpianist, og deres tilværelse er kalibreret af et kultiveret liv med klassisk musik, litteratur og kunst. Gensidig respekt gennemstrømmer deres dage og samtaler. Indtil Anne en dag får et slagtilfælde. Georges insisterer på selv at pleje hende med kun minimal hjælp fra omgivelserne. En opgave, der bliver mere og mere udfordrende, efterhånden som Anne forsvinder ind i en krop og et sprog, der ubønhørligt opløser sig.

I rollen som Anne kan du opleve en af Danmarks største skuespillere, prisbelønnede Kirsten Olesen. Det er første gang, Kirsten Olesen medvirker i en forestilling produceret på Aarhus Teater. Som den opofrende og kærlige Georges har vi fornøjelsen af at præsentere Aarhus Teaters helt egen Anders Baggesen. Det gribende drama bliver akkompagneret af en klassisk pianist på scenen.

Amour sættes i scene af Line Paulsen, der tidligere har brilleret på tværs af Aarhus Teaters scener med bl.a. de to store juleforestillinger Pagten og Julefeber, den anmelderroste Stuepigerne på Studio-scenen og afgangsforestillingen Himmelvendt på Stiklingen. Med Amour indtager Line Paulsen for første gang Scala-scenen. Rebekka Bentzen skaber scenografi og kostumedesign, som hun med stor succes har gjort det på teatre i både ind- og udland, også på Aarhus Teater med bl.a. Kaldet og Jeg forsvinder, og på Scala med Ingmar Bergmans ikoniske parforholdsdrama Scener fra et ægteskab. Du kan se frem til en hjerteskærende teaterudgave af en evig aktuel historie om den ultimative kærlighed.