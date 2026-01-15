 tracker
SUFFS, THE MUSIC MAN and More Set for Playhouse Square February Lineup

The lineup also features Chris Fleming, Jerry Seinfeld and more.

By: Jan. 15, 2026
​Playhouse Square will present a diverse lineup this February, including comedy, dance, music, theatrical performances and more. 

In honor of Black History Month, Marquee Moments features celebrated local poet Siaara Freeman performing a specially written piece celebrating the considerable contributions and impact of Black Clevelanders in the arts. The piece showcases unique archival footage of performances courtesy of Playhouse Square's affiliate company, Karamu House.

Broadway:

SUFFS

February 3 – March 22, Times Vary, Check Link for Details | Connor Palace

Meredith Willson's The Music Man

February 18 – 19, Wednesday – Thursday at 7:30 p.m. | E.J. Thomas Hall

Comedy:

Chris Fleming  

February 12 at 7:30 p.m. | Mimi Ohio Theatre

Jerry Seinfeld

 February 13 at 7:00 p.m. | KeyBank State Theatre

Concerts:

February 12 at 8:00 p.m. | KeyBank State Theatre

Gregory Porter  

February 15 at 7:00 p.m. | KeyBank State Theatre

Jason Isbell and The 400 Unit  

February 24 at 8:00 p.m. | KeyBank State Theatre

Dance:

Cleveland State University Dance Concert 2026

February 20 – 22, Friday – Saturday at 7:30 p.m. and Sunday at 2:00 p.m.| Allen Theatre

Special Events:

Playhouse Square Day of Giving

February 5

A Conversation with Kamala Harris

February 25 at 7:00 p.m. | KeyBank State Theatre

Jump Back Ball 2026: BLOOM

February 28 at 7:00 p.m. | Playhouse Square

Theatrical:

Flanagan's Wake

January 2 – April 27, Friday – Saturday at 8 p.m.| Kennedy's Cabaret

Resident Companies:

February 6 – 22, Times Vary, Check Link for Details | Hanna Theatre

The Heart of Robin Hood

Great Lakes Theater

Primary Trust

February 8 – March 1, Times Vary, Check Link for Details | Allen Theatre

Cleveland Play House

Epiphany

February 25 – March 7, Wednesday – Saturday at 7:30 p.m., Saturdays at 2:00 p.m. | The Helen

Cleveland Play House

For Schools:

Wind in the Willows 

February 3 – 6, Tuesday – Friday at 10 a.m. and 12 p.m.  | Mimi Ohio Theatre

Mariposa/ Butterfly

Streaming On Demand February 9 - 27, Check Link for Details

Sankofa: An Epic Adventure

February 17 – 19, Tuesday - Thursday at 10 a.m. and 12 p.m. | Mimi Ohio Theatre

The In- Between

Streaming On Demand February 23 – March 13 | Check Link for Details

The Unauthorized Biography Series

February 27 – 28, Times Vary, Check Link for Details | Mimi Ohio Theatre




