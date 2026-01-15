SUFFS, THE MUSIC MAN and More Set for Playhouse Square February Lineup

The lineup also features Chris Fleming, Jerry Seinfeld and more.
Playhouse Square will present a diverse lineup this February, including comedy, dance, music, theatrical performances and more.
In honor of Black History Month, Marquee Moments features celebrated local poet Siaara Freeman performing a specially written piece celebrating the considerable contributions and impact of Black Clevelanders in the arts. The piece showcases unique archival footage of performances courtesy of Playhouse Square's affiliate company, Karamu House.
Broadway:
February 3 – March 22, Times Vary, Check Link for Details | Connor Palace
February 18 – 19, Wednesday – Thursday at 7:30 p.m. | E.J. Thomas Hall
Comedy:
February 12 at 7:30 p.m. | Mimi Ohio Theatre
February 13 at 7:00 p.m. | KeyBank State Theatre
Concerts:
February 12 at 8:00 p.m. | KeyBank State Theatre
February 15 at 7:00 p.m. | KeyBank State Theatre
February 24 at 8:00 p.m. | KeyBank State Theatre
Dance:
February 20 – 22, Friday – Saturday at 7:30 p.m. and Sunday at 2:00 p.m.| Allen Theatre
Special Events:
February 5
February 25 at 7:00 p.m. | KeyBank State Theatre
February 28 at 7:00 p.m. | Playhouse Square
Theatrical:
January 2 – April 27, Friday – Saturday at 8 p.m.| Kennedy's Cabaret
February 6 – 22, Times Vary, Check Link for Details | Hanna Theatre
The Heart of Robin Hood
Great Lakes Theater
February 8 – March 1, Times Vary, Check Link for Details | Allen Theatre
Cleveland Play House
February 25 – March 7, Wednesday – Saturday at 7:30 p.m., Saturdays at 2:00 p.m. | The Helen
Cleveland Play House
For Schools:
February 3 – 6, Tuesday – Friday at 10 a.m. and 12 p.m. | Mimi Ohio Theatre
Streaming On Demand February 9 - 27, Check Link for Details
February 17 – 19, Tuesday - Thursday at 10 a.m. and 12 p.m. | Mimi Ohio Theatre
Streaming On Demand February 23 – March 13 | Check Link for Details
February 27 – 28, Times Vary, Check Link for Details | Mimi Ohio Theatre
