L'Unitheatre Returns For The Holiday Season

L'UniThéâtre returns at the end of 2020 not with a live play but a live-to-tape tele-play.

In collaboration with CBC Radio-Canada, Edmonton's francophone and francophile professional theatre company presents Le Rire, an all-French language sketch comedy show in the style of the Quebec New Year's Eve show, Bye-Bye.

The formula is simple: it's a sketch comedy, reviewing the stories and events of the past year in a fun, satirical, critically and humorous way. Originally created and broadcasted on Radio-Canada in 1968, the series came back after a few years of absence.

Le Rire, the Alberta version of Bye-Bye, has been running for 22 editions in a live format with most editions being broadcast for the radio. Now, with the support of Radio Canada's L'atelier culturel , Le Rire will be delivering a multi-provincial sketch comedy show covering Alberta, British Columbia, Saskatchewan and Manitoba, available to watch online December 26 to 30, 2020.

"Laughing the year away is one of the best ways to shake off the events that have shaped our lives," says L'UniThéâtre Artistic Director Vincent Forcier. "We look forward to welcoming, with fresh breath, a new and exciting year to come."

Le Rire is composed of a group of local writers, actors, comedians, and musicians including Josée Thibeault, Steve Jodoin, Katrine Deniset, Vincent Forcier, with Eric Doucet creating and playing music, and Isael Huard on Foley.

Le Rire has been made possible with the support of Radio-Canada's L'atelier culturel, the Government of Canada, Canada Council for the Arts, Alberta Foundation for the Arts, Edmonton Arts Council.

Edmonton- L'UniThéâtre revient à la fin de l'année 2020 non pas avec une pièce de théâtre en direct, mais avec un événement radiophonique!

En collaboration avec Radio-Canada, L'UniThéâtre, présente Le Rire, une comédie à sketches entièrement en français, dans le style du Bye-Bye, le spectacle de la veille du Nouvel An québécois.

La formule est simple : une série de sketches comiques qui passent en revue - de façon amusante, satirique et critique - les événements les plus marquants de l'année qui vient de s'écouler. Le Bye Bye a été créé en 1968, et est revenu en ondes après une absence de quelques années.

22 éditions du Rire (la version albertaine du Bye-Bye) ont été produites au cours des dernières décennies, dont la majorité ont été diffusées à la radio. Maintenant, avec le soutien de L'atelier culturel de Radio Canada, Le Rire sera disponible pour les auditeurs de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba. La production sera accessible en ligne à la fin du mois de décembre.

"Rire est l'une des meilleures façons de se débarrasser des événements qui ont façonné nos vies", déclare le directeur artistique de L'UniThéâtre, Vincent Forcier. "Nous nous réjouissons d'accueillir, avec un souffle nouveau, une nouvelle année passionnante à venir".

La gang du Rire est composée d'un groupe d'écrivain.e.s, de comédien.ne.s, d'humoristes et de musiciens locaux, dont Josée Thibeault, Steve Jodoin, Katrine Deniset, Vincent Forcier, et la participation d' Eric Doucet pour la création et la musique, et d'Isael Huard pour le Foley.

Le Rire a été rendu possible grâce au soutien de L'atelier culturel de Radio-Canada, du gouvernement du Canada, du Conseil des Arts du Canada, de l'Alberta Foundation for the Arts et de l'Edmonton Arts Council.

