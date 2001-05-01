First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Calgary Awards; BEACHES THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Calgary & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Calgary Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Calgary Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Madison Arnason
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
22%
Katie Bernardo
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
15%
Greg Pember
- BEAUTY & THE BEAST
- StoryBook Theatre
13%
Stephan Dickson
- SCHOOL OF ROCK
- Storybook Theatre
12%
Stephan Dickson
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
11%
Andrea Mendez Molero
- ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
10%
Leslie Han
- HEATHERS
- Untold Stories Theatre
9%
Dee-Ann Weekes
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
8%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Melissa Mitchell
- BEAUTY AND THE BEAST
- STORYBOOK THEATRE
27%
Rebecca Toon
- LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
19%
Fred Amdur
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
14%
Yvonne Ustnick
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
12%
Catherine Handford
- OFF THE BEATEN PATH
- Storybook Theatre
10%
Hannah Fisher
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
5%
John Iglesias
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
4%
Jolane Houle
- MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
3%
Caroline Broadley
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
3%
John Iglesias
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
1%Best Dance Production FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
39%ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
33%BEAUTY AND THE BEAST
- Storybook Theatre
28%Best Direction Of A Musical
Janelle Cooper
- ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
17%
Joel Schaefer
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
14%
Fred Amdur
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
12%
Stephan Dickson
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
12%
JP Thibodeau
- BEAUTY & THE BEAST
- Storybook Theatre
11%
Stephanie Graham
- LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
10%
Lindsay Kurtze
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
9%
Stephan Dickson
- SCHOOL OF ROCK
- Storybook Theatre
4%
Samantha Currie
- TWELVE DAYS
- Lunchbox Theatre
4%
Phil Nero
- FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
3%
Liz Gilroy
- GIRLS JUST WANNA HAVE FUN
- Stage West Calgary
2%
Lee Siegel
- LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
2%Best Direction Of A Play
Angela Woodard
- STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
34%
Jamie Dunsdon
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
18%
Mark Bellamy
- DEATHTRAP
- Stage West Calgary
11%
Simon Mallett
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
11%
Jenna Rodgers
- MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
8%
Valerie Planche
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
7%
J. Sean Elliott
- TOO MANY COOKS
- Stage West Calgary
7%
Jack Grinhaus
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
4%Best Ensemble ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
17%DAIRY OF A WIMPY KID THE MUSICAL
- Storybook Theatre
13%CHICAGO
- StoryBook Theatre
13%SWEENEY TODD
- Front Row Centre
12%LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
9%MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
6%ROCK OF AGES
- Front Row Centre
5%STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
5%RENT
- The Honest Collective
4%BEAUTY & THE BEAST
- StoryBook Theatre
4%FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
3%LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
2%A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
2%MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
1%GIRLS JUST WANNA HAVE FUN
- Stage West Calgary
1%A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
1%OFF THE BEATEN PATH
- Storybook Theatre
0%KENSUKE’S KINGDOM
- Storybook Theatre
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
JP Thibodeau
- ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
27%
Ben Childs
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- STORYBOOK THEATRE
16%
KRIS MISH
- BEAUTY AND THE BEAST
- STORYBOOK THEATRE
16%
Kat McLaren
- STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
13%
Narda McCarroll
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
7%
David Smith
- LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
6%
Kathryn Smith
- MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
5%
Jessie Paynter
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
5%
Alexandra Prichard
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
3%
JAYMEZ
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Dallas Hayes-Sparks
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
33%
Ethan Vasquez Taylor
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
19%
Anne Roggensack & Joanne Sampson
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
14%
Ethan Vasquez
- BEAUTY AND THE BEAST
- Storybook Theatre
13%
Chelsea Wellman
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
11%
Konrad Pluta
- FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
6%
Konrad Pluta
- LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
4%Best Musical CHICAGO
- StoryBook Theatre
11%ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
11%ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
10%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
8%SWEENEY TODD
- Front Row Centre
7%A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
7%
JP Thibodeau
- MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook theatre
7%LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
7%LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
6%SCHOOL OF ROCK
- Storybook Theatre
5%BEAUTY & THE BEAST
- Storybook Theatre
4%HEATHERS
- Untold stories
3%ROCK OF AGES
- Front Row Centre
3%RENT
- The Honest Collective
3%FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
2%TWELVE DAYS
- Lunchbox Theatre
2%LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
2%A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook theater Calgary
1%Best New Play Or Musical DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- StoryBook Theatre
39%BEAUTY AND THE BEAST
- StoryBook Theatre
30%LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
11%OFF THE BEATEN PATH
- Storybook Theatre
7%BOOM BABY
- Sage Theatre
7%A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
6%Best Performer In A Musical
Jesse Drwiega
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- STORYBOOK THEATRE
14%
Abiola Famakinwa
- ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
9%
Erin Navarro
- BEAUTY AND THE BEAST
- StoryBook Theatre
9%
Kelsey Verzotti
- LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
7%
Jada Cardinal
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
7%
Mike Sornberger
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
6%
Clark Adams
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
5%
Samantha Currie
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
5%
Rachael Stade
- ROCK OF AGES
- Front row center
5%
Leah Chan
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
4%
Oliver Vincze
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
4%
Kiran Talavlikar
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theater
4%
Krista Willott
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
3%
Conor Thomson
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
3%
Camela Deng
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
3%
Kal MacDonald
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
2%
Ben Jaquish
- BEAUTY AND THE BEAST
- Storybook Theatre
2%
Andrea Mendez Molero
- ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
2%
Chantal Palmer
- ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
2%
Jo Mariller
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
2%
Emily del Rosario
- ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
1%
Amanda Rae Cross
- FOOTLOOSE
- Evan Hazell theater / 42nd Street productions
1%Best Performer In A Play
Natascha Girgis
- ONE CHRISTMAS CAROL
- STORYBOOK THEATRE
23%
Parker Painchuad
- KENSUKE'S KINGDOM
- Storybook Theatre
12%
Mark Kamachi
- KENSUKE’S KINGDOM
- Storybook Theatre
11%
Andy Curtis
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
10%
Joe Perry
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
10%
Kendra Hutchinson
- BOOM BABY
- Sage Theatre
8%
Shari Wattling
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
8%
Braden Griffiths
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
7%
Camille Pavlenko
- BOOM BABY
- Sage Theatre
5%
Lauren Brotman
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
3%
David Haysom
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
3%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatre Calgary
23%ONE CHRISTMAS CAROL
- STORYBOOK THEATRE
16%STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
12%KENSUKE’S KINGDOM
- Storybook Theatre
9%THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
8%BOOM BABY
- Sage Theatre
7%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Full Circle Theatre
5%THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
5%TOO MANY COOKS
- Stage West Calgary
5%A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
3%MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
3%DEATHTRAP
- Stage West Calgary
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
JP Thibodeau
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
23%
Natalia Cortes
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
18%
DeNeane Osmond
- BEAUTY & THE BEAST
- StoryBook Theatre
14%
James Bellamy
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
12%
Angela Woodard
- STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
12%
Anton deGroot
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
9%
Scott Reid
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
7%
Julia Kim
- MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
3%
Madeline Blundal
- TWELVE DAYS
- Lunchbox Theatre
2%
Narda McCarroll
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Kat Kellner
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
43%
Andrew Blizzard
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
18%
Darren Young
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
16%
Alixandra Cowman
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
15%
MJ Dandeneau
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
8%Best Supporting Performer In A Musical
Leo Blatz
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
11%
Hector Flores
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- StoryBook Theatre
9%
Daniel Fong
- LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
7%
Ian Riep
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
6%
Kevann Parker
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
6%
KATHERINE KERBES
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- STORYBOOK THEATRE
5%
Promona Swati
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
5%
Ella Wilson
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
5%
Harold Kalinga
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
5%
Ben Skipper
- FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
5%
Dante Flores
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
4%
Boden Broadhead
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
4%
Samantha Carson-Smith
- HEATHERS
- Untold Stories
3%
Jamie Stade
- ROCK OF AGRS
- Front Row Centre
3%
Archer Landry
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
3%
MARK BELLAMY
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- STORYBOOK THEATRE
3%
Jolene Anderson
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
2%
Viktor Clayton
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
2%
Wari Willie-Pepe
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
2%
Nicholas Chamberlain
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
2%
Joshua Jack Natabio
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
2%
Tayo Gbalajobi
- FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
2%
Jillian Hannah
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
2%
Donovan Jones
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
1%
Caroline Richardson
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Ethan Vasquez Taylor
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
30%
Jamie Wills
- KENSUKE'S KINGDOM
- Storybook Theatre
15%
Richelle Ho
- KENSUKE’S KINGDOM
- Storybook theatre
13%
Stephanie Besala
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
9%
Mike Tan
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
7%
John McIver
- BOOM BABY
- Sage Theatre
5%
Christopher Clare
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
5%
David Sklar
- BOOM BABY
- Sage Theatre
5%
Joel Cochrane
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
4%
Matthew McKinney
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
3%
Duval Lang
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
3%Best Theatre For Young Audiences Production DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
41%ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
30%BEAUTY & THE BEAST
- StoryBook Theatre
28%Favorite Local Theatre
Storybook Theater
43%
Front Row Centre Players
12%
Theatre Calgary
11%
Calgary Theatre
5%
Calgary Young People's Theatre
5%
Vertigo Theatre
5%
Morpheus Theatre
4%
Stage West Dinner Theatre
4%
ATP
3%
Lunchbox Theatre
3%
Fire Exit Theatre
2%
Full Circle Theatre
1%
Scorpio Theatre
1%
Sage Theatre
1%
Swamp Donkey Musical Theatre
1%
Whether you've got past experience writing about theater or just starting,
the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion
for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and
adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking
in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement
that celebrates and promotes the arts in the digital age.