With Songs by Brazilian Singer Djavan, LILAS – UM MUSICAL EM TONS REAIS Opens in Sao Paulo

Lilás - Um Musical em Tons Reais (Lilac - A Musical in Real Tones) starring actress Ligia Paula Machado and actor Ubiracy Brasil, is directed by Kleber Montanheiro and songs by singer/composer Djavan.

Djavan is a MPB singer/songwriter. He was born 27 January 1949, in Maceió, Brazil to a white father of Dutch descent and a mother of African descent. He later formed the group Luz, Som, Dimensão (LSD - "Light, Sound, Dimension"), playing Beatles' material. In 1973, Djavan moved to Rio de Janeiro and started singing soap opera soundtracks. His first album, A Voz, o Violão e a Arte de Djavan, was recorded in 1976 and included the hit song "Flor de Lis". Stevie Wonder was a guest on the album Luz.

In 1999, his album Ao Vivo sold 1.2 million copies. In 2016, he was nominated for the 2016 Latin Grammy Awards in the Record of the Year, Album of the Year, Best Portuguese Language Song and Best Singer-Songwriter Album categories. Djavan's compositions have been recorded by numerous musicians, including Al Jarreau, Carmen McRae and The Manhattan Transfer. His album Vesúvio was ranked as the 35th best Brazilian album of 2018 by the Brazilian edition of Rolling Stone magazine.

.

.

.

No dia 02 de setembro, a MP Produção Cultural estreia no Teatro Arthur Azevedo o espetáculo Lilás - Um Musical em Tons Reais, a sua mais nova produção. Protagonizado pela atriz Ligia Paula Machado e pelo ator Ubiracy Brasil, a peça conta com direção de Kléber Montanheiro (indicado ao prêmio APCA 2022), em um texto de Francisca Braga e com músicas do repertório do cantor Djavan.

Ligia Paula Machado as Lis and Ubiracy Brasil as Miguel

photo by Caio Gallucci

A história gira em torno da vida do casal de artistas formado pela bailarina Liz e pelo artista plástico Miguel. Ela trabalha em uma ONG que resgata crianças que moram nas ruas. Ele acha o trabalho de sua namorada arriscado, ficando exposta a certos perigos. Um fato inesperado ocorre e eles terão que se adaptar a uma nova realidade de vida.

O espetáculo trará para o palco temas importantes como o universo da dança em cadeira de rodas, questões sobre a PCD - Pessoa com Deficiência, alienação da sociedade e vulnerabilidade diante da dependência química. Uma história de amor, delicada e verdadeira que emociona e inspira.

A peça conta com uma dramaturgia inédita de Francisca Braga, uma banda composta pelos músicos Jhonatan Motta, Anderson Alves e João Pardal que também assina os arranjos e a direção musical em que estará presente os grandes sucessos do cantor Djavan como Lilás, Samurai, Oceano entre outros.

Lilás - Um Musical em Tons Reais é mais uma produção da MP Produção Cultural responsável pela realização de grandes sucessos: O Primo Basílio - O Musical, Lisbela e o Prisioneiro - O Musical, Hoje é Dia de Maria - O Musical. Também se destacam no currículo da produtora a produção dos espetáculos Valsa nº 6, Eu Sei que Vou te Amar e Blink.

Ligia Paula Machado as Lis

photo by Caio Gallucci

Ficha Técnica:

Texto: Francisca Braga

Elenco: Ligia Paula Machado, Ubiracy Brasil

Direção: Kleber Montanheiro

Direção musical e arranjos: João Pardal

Coreógrafo: Pedro Henrique Cassiano

Cenografia, figurinos e designer de luz: Kleber Montanheiro

Designer de som: André Omote

Diretor de palco: Jackson Oliveira

Criação audiovisual: Eduardo Martins

Fotos: Caio Gallucci

Designer: Fellipe Guadanucci

Camareira: Rose Mattos

Músicos: Anderson Alves, Jhonatan Motta, João Pardal

Assessoria de imprensa: Fábio Câmara

Prestação de contas: Adriana Rossi

Advogado: Marcos Zotovici

Assistente de produção: Giselle Soares

Diretora de produção: Lígia Paula Machado

Realização: MP Produção Cultural

Serviço:

LOCAL: Teatro Arthur Azevedo (Av. Paes de Barros 955 - Mooca), 349 lugares.

DATA: 02/09 até 25/09 (Sexta e sábado 21h e domingo 19h)

INGRESSOS: R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada)

INFORMAÇÕES: 11 2604 5558, giselesoares03@gmail.com; teatroaa952@gmail.com;

DURAÇÃO: 90 minutos

CLASSIFICAÇÃO: Livre