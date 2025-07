From Broadway to Brazil: Internationally Acclaimed Sensation Luis Bravo's FOREVER TANGO is Now in São Paulo

Enter Your Email to Unlock This Article



Get ready to experience the passionate world of tango as the acclaimed show Forever Tango, created and directed by the renowned Argentine artist Luis Bravo, makes its debut in Brazil! From July 19 to August 3, 2025, the spectacular production will be staged at the Teatro B32, brought to you by the esteemed Black&Red theater company, led by director Billy Bond, recognized for his productions.

Forever Tango is a mesmerizing celebration of Argentina’s most famous cultural export—its fiery and soulful dance and music. The show features twelve world-class tango dancers, a talented vocalist, and a live orchestra of six musicians, including the iconic bandoneón, the instrument most associated with tango. Together, they tell the story of tango’s origins in 19th-century Argentina—a tale born from the hardships of immigrants, the bustling streets, and the vibrant nightlife of Buenos Aires.

The show’s journey began on Broadway in June 1997, initially planned for an eight-week run. However, its immense popularity led to a 14-month engagement, and it has returned to Broadway three more times, most recently in 2013. Now, Brazilian audiences will have the chance to witness this extraordinary production firsthand.

Luis Bravo, a distinguished cellist who has performed with major symphonies worldwide, brings his musical expertise to Forever Tango, ensuring an authentic and captivating experience. The creative team also includes talented professionals responsible for costumes, lighting, sound, and makeup, all working together to create a visually stunning and emotionally powerful show.

Don’t miss this opportunity to immerse yourself in the passionate world of tango. Whether you’re a dance enthusiast or simply looking for an unforgettable cultural experience, Forever Tango promises to enchant and move you. Mark your calendars for July 19 to August 3, 2025, at Teatro B32.

The passionate and sensual world of tango makes its debut in Brazil with the show FOREVER TANGO.

photo by Divulgação.

Prepare-se para vivenciar o mundo apaixonado, sensual e sofisticado do tango com o aclamado espetáculo Forever Tango, criado e dirigido pelo renomado artista argentino Luis Bravo, que estreia no Brasil! De 19 de julho a 3 de agosto de 2025, essa produção espetacular será apresentada no Teatro B32, trazida pela companhia de teatro Black&Red, liderada pelo diretor Billy Bond, reconhecida por suas grandiosas montagens.

Forever Tango é uma celebração hipnotizante da mais famosa exportação cultural da Argentina — sua dança e música ardentes e cheias de alma. O show conta com doze dançarinos de tango de classe mundial, um talentoso vocalista e uma orquestra ao vivo de seis músicos, incluindo o icônico bandoneón, instrumento mais associado ao tango. Juntos, eles narram a história das origens do tango na Argentina do século XIX — um conto nascido das dificuldades dos imigrantes, das ruas movimentadas e da vibrante vida noturna de Buenos Aires.

A narrativa do espetáculo aborda a origem do tango na Argentina do século XIX, um período em que milhares de homens deixaram uma Europa em crise para emigrar para a América do Sul. Esses homens se encontraram em locais como matadouros lotados, bares, esquinas dos bairros periféricos e enramadas. O tango surgiu dessa vida marcada por solidão e violência. No começo, a sociedade argentina o considerava indecente e o evitava. No entanto, o ritmo conquistou rapidamente a alta sociedade de Paris, quando intelectuais argentinos o ensinaram durante suas viagens ao exterior. Assim, o tango se espalhou rapidamente pela Europa e pelos Estados Unidos, sendo posteriormente trazido de volta à Argentina, embora com algumas mudanças. Originado nos bordéis de Buenos Aires, o tango se tornou um dos produtos de exportação mais famosos do país.



Essa produção não é apenas sobre dança; é uma experiência imersiva que captura a essência do tango — sua paixão, melancolia, ternura e violência. Como explica Luis Bravo, “O tango é um sentimento que você dança — uma história que você conta em três minutos. É mais do que uma dança; é música, drama, cultura e um modo de vida.”

Forever Tango possui uma história rica de reconhecimento internacional. Foi indicado ao Tony Award de Melhor Coreografia, em 1998 e foi eleito Melhor Musical em Turnê pelo Bay Area Theatre Critics Circle, em São Francisco, onde ficou impressionantes 92 semanas em cartaz. O espetáculo também recebeu o prestigioso Prêmio Simpatia no Festival Spoleto, de 1996, na Itália, consolidando ainda mais sua reputação global.

A trajetória do show começou na Broadway em junho de 1997, inicialmente planejada para uma temporada de oito semanas. No entanto, sua enorme popularidade levou a um contrato de 14 meses, e ele retornou à Broadway mais três vezes, sendo a última em 2013. Agora, o público brasileiro terá a oportunidade de assistir a essa produção extraordinária de perto.

FOREVER TANGO tells the story of the birth of tango in 19th century Argentina.

photo by Divulgação.

Luis Bravo, um renomado violoncelista que já se apresentou com a Filarmônica de Los Angeles, o Teatro Colón de Buenos Aires, a Filarmônica de Buenos Aires e com grandes orquestras ao redor do mundo, traz sua expertise musical para Forever Tango, garantindo uma experiência autêntica e cativante. A equipe criativa também inclui profissionais talentosos responsáveis por figurinos, iluminação, som e maquiagem, todos trabalhando juntos para criar um espetáculo visualmente deslumbrante e emocionalmente poderoso.

A equipe conta, ainda, com Argemira Affonso (figurino), Mike Miller (responsável pelo som), Jean-Luc Don Vito (maquiagem) e Víctor Lavallén (direção musical).

Não perca essa oportunidade de se envolver no mundo apaixonado do tango. Seja você um entusiasta da dança ou alguém em busca de uma experiência cultural inesquecível, Forever Tango promete encantar e emocionar você. Marque na sua agenda: de 19 de julho a 3 de agosto de 2025, no Teatro B32.



FOREVER TANGO features fourteen world-class tango dancers,

one vocalist and an on-stage eleven piece orchestra,

including the instrument of the tango, the Bandoneon.

photo by Divulgação.

Serviço

FOREVER TANGO, de Luis Bravo

Teatro B32: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732

Temporada: de 19 de julho a 3 de agosto

Aos sábados, às 20h30 e aos domingos, às 18h30

R$ 200 a R$ 400

Classificação indicativa: Livre

Duração: 130 minuto

Lotação: 490 lugares

Acessibilidade: teatro acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Bilheteria

Internet (com taxa de conveniência): https://www.sympla.com.br/

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Apenas em dias de espetáculos até o início da apresentação.

DESCONTOS

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA - De acordo com a Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933 de 2013 têm direito a compra de até 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento os seguintes beneficiários:

ATENÇÃO - Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no ato da compra e no acesso ao evento. Para vendas pela Internet e Telefone é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no acesso ao evento. Caso o benefício não seja comprovado, o portador deverá complementar o valor do ingresso adquirido para o valor do ingresso integral, caso contrário o acesso ao evento não será permitido.

ESTUDANTES - Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015 – Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: I ­ nome completo e data de nascimento do estudante; II ­ foto recente do estudante; III ­ nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV ­ grau de escolaridade; e V ­ data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

IDOSOS (PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS) - Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15 – Documento de identidade oficial com foto.

JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COM IDADES DE 15 A 29 ANOS - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 ­- Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTE QUANDO NECESSÁRIO - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 -­ Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS - Lei Estadual n° 15.298/14 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO - Lei Estadual n° 14.729/12 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.