Bellini's I CAPULETI E I MONTECCHI, Opens at Theatro Sao Pedro

The unpublished staging in Brazil of I Capuleti e i Montecchi, opera by Vincenzo Bellini, will be performed in April at Theatro São Pedro.

With libretto by Felice Romani, the opera is not based on Shakespeare's famous text, but on an Italian source of the history, a play by Luigi Scevola written in 1818. Premiered in 1830, at La Fenice Theater, in Venice, the work is one of the composer's greatest successes, and its particularity is the fact that the two protagonists are played by women: Giulietta by a soprano, and Romeo by a mezzo-soprano. Vincenzo Bellini (1801-1835), known for his beautiful melodic lines, is considered one of the greatest exponents of bel-canto, alongside Gioachino Rossini and Gaetano Donizetti.

Premiering on April 15, the unpublished production of Theatro São Pedro is staged by Antonio Araujo, founder of Teatro da Vertigem and artistic director of MIT - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, lighting by Guilherme Bonfanti, dramaturgism by Antonio Duran and Silvia Fernandes, scenography by André Cortez, choreography by Cristian Duarte and visagism by Tiça Camargo. The musical direction is by Alessandro Sangiorgi who commands the Orquestra do Theatro São Pedro. The staging also counts with the participation of Coral Jovem do Estado, an artistic group of EMESP Tom Jobim scholarship holders.

The cast includes singers Denise de Freitas and Carla Cottini, who play, respectively, Romeo and Giulietta. Aníbal Mancini (Teobaldo), Douglas Hann (Lorenzo) and Anderson Barbosa (Capelio) complete the cast.

A montagem inédita de Os Capuletos e Os Montéquios, ópera de Vincenzo Bellini, chega em abril ao palco do Theatro São Pedro, instituição do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura.

Carla Cottini (as Giulietta) and Denise de Freitas (as Romeo)

photo by Heloísa Bortz

Com libreto de Felice Romani, a ópera não se baseia no famoso texto de Shakespeare, mas em uma fonte italiana da história, uma peça teatral de Luigi Scevola escrita em 1818.. Estreada em 1830, no Teatro La Fenice, de Veneza, a obra é um dos maiores sucessos do compositor, e tem como particularidade o fato de os dois protagonistas serem interpretados por mulheres: Giulietta por uma soprano, e Romeo por uma mezzo-soprano. Vincenzo Bellini (1801- 1835), conhecido por suas belas linhas melódicas, é considerado um dos maiores expoentes do bel-canto, ao lado de Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti.

Com estreia no dia 15 de abril, a produção inédita do Theatro São Pedro tem direção cênica de Antonio Araujo, fundador do Teatro da Vertigem e diretor artístico da MIT - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, Iluminação de Guilherme Bonfanti, dramaturgismo de Antonio Duran e Silvia Fernandes, cenografia de André Cortez, coreografia de Cristian Duarte e visagismo de Tiça Camargo. A direção musical é de Alessandro Sangiorgi que comanda a Orquestra do Theatro São Pedro. A montagem conta ainda com a participação do Coral Jovem do Estado, grupo artístico de bolsistas da EMESP Tom Jobim.

No elenco, destaque para as cantoras Denise de Freitas e Carla Cottini, que interpretam, respectivamente, Romeo e Giulietta. Completam o elenco Aníbal Mancini (Teobaldo), Douglas Hann (Lorenzo) e Anderson Barbosa (Capelio).

"Temos uma das histórias de amor mais conhecidas da humanidade, então, por que motivo vamos montá-la nos dias de hoje? Como essa história pode ser retomada e dialogar com novos sentidos nos tempos atuais? ", questiona o diretor cênico Antonio Araujo. Para ele, compreender o sentido da montagem de um espetáculo nos dias atuais é um dos principais pontos de partida para a criação.

O diretor parte de dois eixos principais. Um deles atualiza a luta entre os tradicionais clãs dos Capuletos e Montéquios e ganha nova roupagem, mostrando a rivalidade entre milícia e tráfico. O outro critica a visão patriarcal da sociedade e da própria ópera, com a presença de Giulietta cercada por figuras masculinas. "Giulietta é a única personagem feminina e ela é um objeto de troca, passando de mão em mão, do pai para o pretendente. Para criticar esse espaço e trazer um contraponto eu decidi manter o casal principal na figura de duas mulheres, mostrando a relação entre elas como um ponto de oposição a esse universo masculino", conta o diretor.

Além disso, a presença de um coro de atrizes, que fará participações pontuais na montagem, também estabelece um distanciamento crítico em relação a essa predominância dos homens na narrativa.

Os Capuletos e os Montéquios: rehersal

photo by Heloisa Bortz

Alessandro Sangiorgi, diretor musical, destaca que o público pode esperar uma versão que passa pelas tradições de interpretação do passado, que é importante conhecer, associadas a uma visão mais moderna e contemporânea.

"Para o trabalho com o elenco parto de uma ideia mais definida, passando pela tradição, considerando sempre as ideias e características que cada um traz para os ensaios. Assim chegamos a uma unidade criativa", afirma o maestro.

Os Capuletos e Os Montéquios estreia no dia 15 de abril, sexta, às 20h. As récitas continuam em 17, 20, 22, 24, 27 e 29 de abril, com encerramento no dia 1 de maio, quartas e sextas, às 20h, e domingos, às 17h. Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 15 (meia).

Transmissão ao vivo

A récita do dia 24 de abril, domingo, às 17h, terá transmissão gratuita pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Bilheteria

Os ingressos para todos os espetáculos devem ser adquiridos exclusivamente pelo site: https://theatrosaopedro.byinti.com/





SERVIÇO:

OS CAPULETOS E OS MONTÉQUIOS

DE VINCENZO BELLINI

Libreto de Felice Romani

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

CORAL JOVEM DO ESTADO

Alessandro Sangiorgi, direção musical

Antonio Araujo, direção cênica

Guilherme Bonfanti, iluminação

Antonio Duran e Silvia Fernandes, dramaturgismo

André Cortez e Carol Bucek, cenografia

Cristian Duarte, coreografia

Tiça Camargo, visagismo



Elenco:

Denise de Freitas, mezzo-soprano (Romeo)

Carla Cottini, soprano (Giulietta)

Aníbal Mancini, tenor (Teobaldo)

Douglas Hann, barítono (Lorenzo)

Anderson Barbosa, baixo (Capelio)

Récitas: 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 de abril e 1 de maio

quartas e sextas às 20h, domingos às 17h

Local: Theatro São Pedro

Endereço: Rua Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo

Ingressos: R$ 80 (inteira) a R$ 15 (meia)

Plateia: R$ 80/ R$ 40 (meia)

1º Balcão: R$ 50/ R$ 25 (meia)

2º Balcão: R$ 30/R$ 15 (meia)

https://theatrosaopedro.byinti.com/#/

Classificação Indicativa: 16 anos