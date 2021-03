BWW Review: Sung In Forro Classics and Told In Cordel Literature Rhymes, CORDEL VIAJANTE Opens On March 7th

Cor del Literature (from the Portuguese term, literatura de cordel, literally "string literature") are popular and inexpensively printed booklets or pamphlets containing folk novels, poems and songs. They are produced and sold in street markets and by street vendors in Brazil, mainly in the Northeast. They are so named because they are hung from strings to display them to potential customers, and the word for rope in Portuguese is corda, from which the term cordel is derived.

The term forró refers to a musical genre, a rhythm, a dance and the event itself where forró music is played and danced. Forró is an important part of the Northeastern Region of Brazil. It encompasses various dance types as well as a number of different musical genres. Their music genres and dances have gained widespread popularity in all regions of Brazil, especially during the Brazilian June Festivals. Forró has also become increasingly popular all over the world, with a well-established forró scene in Europe.

The musical show Cordel Viajante, which performs online on YouTube from March 7 to April 11, is a musical journey through Brazilian popular culture, which combines Forró, Cordel Literature poetry and woodcut. The project is by Núcleo Artístico Forró do Candeeiro, with text by the Bahian poet and writer Marco Haurélio and directed by João Paulo Lorenzon.

photo by: Caio Galucci

Com apresentações online gratuitas pelo Youtube de 07 de março a 11 de abril, o espetáculo musical Cordel Viajante, é uma viagem musical pela cultura popular brasileira, que une forró, poesia de cordel e xilogravura. O projeto é do Núcleo Artístico Forró do Candeeiro, com texto do poeta e escritor baiano Marco Haurélio e direção de João Paulo Lorenzon.

O show conta a história de Juarez, que viaja pelo sertão nordestino para reencontrar sua amada Maria, depois de tentar a vida na cidade grande. É em busca de seu amor e de suas raízes que ele atravessa esta jornada musical. O público acompanha a viagem mergulhando nas paisagens, sensações e particularidades do sertão nordestino através da música e da poesia de cordel. A viagem atinge o seu ápice quando ele, enfim, reencontra Maria, em meio a um céu estrelado e a uma linda Festa de São João.

photo by: Caio Galucci

Juarez é a personificação do povo forte nordestino, em diversas gerações de migrações Brasil afora, castigado pela saudade de viver distante de sua terra natal. As memórias e sentimentos impulsionam sua caminhada cheia de sonho e poesia, através dos símbolos do sertão.

O Núcleo Artístico Forró do Candeeiro mescla os ritmos do forró, baião, xaxado, galope e rastapé às métricas do cordel e dá voz ao repertório musical repleto de clássicos do forró e cantigas juninas levando o público a cantarolar, dançar e vibrar nesta jornada musical. No repertório estão clássicos do forró de Gonzagão, Dominguinhos, Sivuca, Trio Nordestino, Gil, Zé Dantas, Antônio Barros, Assissão, Humberto Teixeira.

O personagem Juarez ganha vida com a atriz Rosa Piscioneri, que dá voz à sua jornada declamando rimas e versos através do repertório musical.

photo by: Caio Galucci

Para dirigir o espetáculo, o grupo convidou o ator e diretor João Paulo Lorenzon, que fundou e dirige a Espaço Mágico Escola de Teatro e a Companhia Espaço Mágico. A poesia de cordel é de autoria do poeta e escritor Marco Haurélio, pesquisador da literatura de cordel e do folclore brasileiro, com mais de 50 publicações no currículo.

O texto, de grande sensibilidade, musicalidade e métrica específica conta a história carregando conhecimento, questões sociais e a sabedoria da cultura nordestina por meio de rimas. O cenário foi criado por Dhiego Bueno, com ilustrações em xilogravura do artista Cadú (Xilogravuras do Benedito). Muito comum no Nordeste nas estampas dos livretos de cordel, o cenário dialoga com o texto em cordel e com as músicas trazendo símbolos dessa jornada sertaneja.

Sobre o Núcleo Artístico - Forró do Candeeiro

O Grupo é composto por Daniel Doctors (baixo e voz), Ed Encarnação (zabumba), Fabio Katz (guitarra e voz) Julia King (voz), Rodrigo Scarcello (sanfona e voz), Wellington Tibério (percussão) e Camilo Zorrilla (percussão). O grupo nasceu de uma ramificação do Forró do Cruzeiro que realizava apresentações em praças públicas em eventos comunitários na cidade de São Paulo para comemorar o São João. O espetáculo Cordel Viajante uniu o grupo para exaltar e homenagear a riqueza da cultura popular nordestina, em suas diversas linguagens.

photo by: Caio Galucci

FICHA TÉCNICA:

BANDA FORRÓ DO CANDEEIRO - PROJETO CORDEL VIAJANTE

VOZ: JULIA KING

SANFONA E VOZ: RODRIGO SCARCELLO

BAIXO E VOZ: DANIEL DOCTORS

GUITARRA E VOZ: FÁBIO KATZ

ZABUMBA: ED ENCARNAÇÃO

PERCUSSÃO: CAMILO ZORRILLA

TRIÂNGULO: WELLINGTON TIBÉRIO

NARRAÇÃO/ ATRIZ: ROSA PISCIONERI



EQUIPE TÉCNICA:

IDEALIZAÇÃO E PRODUÇÃO - JULIA KING

DIREÇÃO MUSICAL - DANIEL DOCTORS

PRODUÇÃO MUSICAL: RODRIGO SCARCELLO

TEXTO/POESIA DE CORDEL: MARCO HAURÉLIO FERNANDES FARIA

DIREÇÃO DE CENA: JOÃO PAULO LORENZON

FIGURINO: VICTORIA CONSTANTINO

ILUMINAÇÃO: LÚCIA GALVÃO

SONORIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM: CAIO ALARCOM

EQUIPE DE FILMAGEM: VM VIDEOS CINEMATOGRÁFICOS (VITOR MIRANDA E JOÃO MANTOVANI)

FOTOGRAFIA: CAIO GALUCCI

CENOGRAFIA: DHIEGO BUENO

ILUSTRAÇÕES: CADÚ (XILOGRAVURAS DO BENEDITO)

ASSESSORIA DE IMPRENSA: POMBO CORREIO

GRAVADO EM SÃO PAULO, NO TEATRO VIRADALATA



SERVIÇO:

Dias e horários: 07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 04/04 e 11/04 às 16h

Duração: 1h

Classificação Indicativa: Livre

Grátis pelo canal do Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCho_0yfQAaQa5Af9h7Iaqfw?guided_help_flow=5



Acompanhe o grupo:

Facebook: https://www.facebook.com/forrodocandeeirosp