BARBA: Brazilian Body Percussion Musical Brings Its Rhythm to Costa Rica

by Claudio Erlichman. The production runs from September 05th trough 28th, at Teatro Espressivo, San José, Costa Rica.
San José, Costa Rica — After a sold-out Off-Broadway run in New York City, BARBA: Brazilian Body Percussion Musical is ready to make audiences in Costa Rica move to a different beat. From September 11 to 28, 2025, Teatro Espressivo will host a special Spanish-language staging of the production, marking the musical’s first full presentation in another language. BARBA tells the remarkable story of Fernando Barba, visionary founder of the acclaimed ensemble Barbatuques, who revolutionized the art of making music with the human body. Through rhythm, movement, and song, the musical explores creativity, resilience, and legacy—particularly in the face of Barba’s life-changing medical diagnosis.
The Costa Rica workshop features an international creative team: co-creators Carlos Bauzys (Brazil/Miami) and Kim Bixler (Los Angeles); director Guy Retallack (London); choreographer Rodrigo Varandas (Brazil/Los Angeles); assistant music director and performer Matthew Graham (Canada); producer Rafael Esteban Arias Castro (Costa Rica); and associate producer Adrián Castro Baeza (Costa Rica). The score draws on original compositions by Barba himself and music inspired by his book Sound from the Start: A Body Percussion Story, co-written with his sister Dr. Renata “Tata” Ferraz-Torres.
The musical has already created buzz. Its New York performances in early 2024, presented through R.Evolución Latina’s Beyond Workshop Series under the direction of Luis Salgado, quickly sold out and included family matinees and audience talkbacks. In March 2025, the team presented highlights in Hollywood, California, at an event hosted by the Foundation of New American Musicals.
Now, San José becomes the next stop in the show’s journey. “Costa Rica’s thriving arts scene and Teatro Espressivo’s commitment to contemporary and experimental work make it the perfect home for this stage of the project,” says the creative team. The Spanish version aims to deepen accessibility for Latin American audiences while highlighting the universal resonance of Barba’s art and message.
This workshop production is also a step toward the future: plans are underway for the musical to return to the United States for further development and, ultimately, back to Brazil, where Fernando Barba’s rhythmic legacy began.
For tickets and more information, visit www.barbamusical.com.
Após uma temporada esgotada em Nova York, BARBA: Brazilian Body Percussion Musical está pronto para fazer o público da Costa Rica se mover em um novo ritmo. De 11 a 28 de setembro de 2025, o Teatro Espressivo recebe uma encenação especial em espanhol, marcando a primeira apresentação completa do musical em outro idioma. BARBA conta a notável história de Fernando Barba, visionário fundador do aclamado grupo Barbatuques, que revolucionou a arte de fazer música com o corpo humano. Por meio do ritmo, do movimento e do canto, o musical explora criatividade, resiliência e legado — especialmente diante do diagnóstico médico que transformou a vida de Barba.
O workshop na Costa Rica conta com uma equipe criativa internacional: os co-criadores Carlos Bauzys (Brasil/Miami) e Kim Bixler (Los Angeles); o diretor Guy Retallack (Londres); o coreógrafo Rodrigo Varandas (Brasil/Los Angeles); o assistente de direção musical e performer Matthew Graham (Canadá); o produtor Rafael Esteban Arias Castro (Costa Rica); e o produtor associado Adrián Castro Baeza (Costa Rica). A trilha inclui composições originais do próprio Barba e músicas inspiradas em seu livro A Vida Começava Lá: Uma História de Repercussão Corporal, escrito em coautoria com sua irmã, a Dra. Renata “Tata” Ferraz-Torres.
O musical já vem despertando grande interesse. Suas apresentações em Nova York, no início de 2024, realizadas dentro da Beyond Workshop Series da R.Evolución Latina, sob direção de Luis Salgado, esgotaram rapidamente e incluíram sessões para famílias e bate-papos com o público. Em março de 2025, a equipe apresentou trechos em Hollywood, Califórnia, em um evento promovido pela Foundation of New American Musicals.
Agora, San José se torna a próxima parada dessa jornada. “A cena artística vibrante da Costa Rica e o compromisso do Teatro Espressivo com o trabalho contemporâneo e experimental fazem dele o lugar perfeito para esta fase do projeto”, afirma a equipe criativa. A versão em espanhol busca ampliar o acesso para o público latino-americano e, ao mesmo tempo, reforçar a universalidade da arte e da mensagem de Barba. Esta produção em formato de workshop também representa um passo em direção ao futuro: já estão em andamento planos para o musical retornar aos Estados Unidos para mais desenvolvimento e, finalmente, voltar ao Brasil, onde nasceu o legado rítmico de Fernando Barba.
BARBA: A BRAZILIAN BODY PERCUSSION MUSICAL
Based on Barba’s autobiography: Sound from the Start: A Body Percussion Story by Fernando Barba and Renata Ferraz Torres
Dates: September 11–28, 2025
Tickets: www.barbamusical.com
Location: Teatro Espressivo (Centro Comercial Momentum Pinares, antigua carretera a Tres Ríos, San José, Curridabat, Costa Rica).
CREATIVES:
Carlos Bauzys (Brazil/Miami) Co-creator, co-book writer, composer, and music director
Kim Bixler (Los Angeles) – Co-creator, co-book writer, and lyricist
Guy Retallack (London) – Director
Rodrigo Varandas (Brazil/Los Angeles) – Choreographer
Matthew Graham (Edmonton, Canada), Assistant Music Director and Performer
Rafael Esteban Arias Castro (Costa Rica) Producer
Adrián Castro Baeza (Costa Rica) - Associate Producer
Additional music by Fernando Barba
Videos