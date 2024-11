7th Edition of DID AWARDS Announces Winners

Enter Your Email to Unlock This Article



The 7th edition of Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) [Digital Press Highlight Award], held in its third in-person version, honored the best of São Paulo's Musical Theater in a night of celebration, emotion and exceptional talent. The event took place last Tuesday, the 26th, for the first time on the stage of Teatro Liberdade, bringing together professionals from the artistic scene, personalities and enthusiasts of the genre.

The DID Award reaffirms the vigor and relevance of Musical Theater in São Paulo, promoting the connection between audiences, artists and excellent productions with the digital cultural press responsible for publicizing and strengthening projects and people throughout the year, promoting greater access to information.

Amidst tributes and recognitions, the 2024 edition marked another chapter in the history of national theater, leaving a message of inspiration, motivation and collective sense for the future of the genre, where superlatives give way to highlights on and off the stage.

Among the 28 shows evaluated and 22 nominated, the musical Hairspray was the highlight of the night, taking home five trophies, including the coveted Popular Vote Musical Highlight. Beetlejuice The Musical. The Musical. The Musical shone with four awards, including Foreign Musical Highlight, while Clara Nunes - A Tal Guerreira was crowned Brazilian Musical Highlight.

A 7ª edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), realizada em sua terceira versão presencial, consagrou os melhores do Teatro Musical de São Paulo em uma noite de celebração, emoção e talentos excepcionais. O evento aconteceu na última terça, 26, pela primeira vez no palco do Teatro Liberdade, reunindo profissionais da cena artística, personalidades e entusiastas do gênero.

Com idealização do jornalista e ator Joaquim Araújo, ao lado dos cofundadores e também jornalistas Grazy Pisacane e Wall Toledo, e em homenagem ao saudoso Pedro de Landa (in memoriam), o prêmio reafirma seu compromisso em prestigiar a excelência e o impacto cultural das produções de Teatro Musical na capital paulista, destacando aqueles que fizeram a diferença no período de 01 de novembro a 30 de outubro.

Um júri especializado e votação criteriosa

O Prêmio DID contou com um comitê de avaliação formado por 13 jurados, todos divulgadores de Cultura e Teatro Musical na imprensa digital, representando diversos veículos especializados, que cumprem a missão de divulgar e propagar as novidades deste universo de diferentes formas. As escolhas foram feitas por meio de votação secreta e individual, garantindo a imparcialidade e a representatividade nas categorias.

Os jurados analisaram as produções indicadas de acordo com critérios artísticos e técnicos, destacando aqueles que mais se destacaram, em suas opiniões, no Teatro Musical em São Paulo. Entre os pré-requisitos para a avaliação estavam a estreia e o cumprimento de temporada na capital paulista dentro do período elegível e a quantidade mínima de sessões.

Uma noite de celebrações e homenagens

Com roteiro assinado por Joaquim Araújo, Vitor Rocha e Guilherme Gila, a cerimônia teve a apresentação dos carismáticos mestres de cerimônia Paulão do Vraah e Vinícius Loyola, que garantiram leveza, bom humor e interação ao longo da noite. Diversos anfitriões especiais subiram ao palco para entregar os troféus das 18 categorias da premiação, entre estrelas dos palcos, das telas e da música, como Claudia Raia, Jarbas Homem de Melo, Vanessa da Mata, Jota.pê, Diego Martins, Laura Castro, Thati Lopes, George Sauma, Diego Montez, Hugo Bonèmer e Ivan Parente passaram por lá.

Momentos especiais incluíram apresentações musicais exclusivas, acompanhadas apenas de voz e piano, das produções indicadas nas categorias Destaque Musical Brasileiro e Destaque Musical Estrangeiro. Como tradição, a cerimônia foi encerrada com o já tradicional medley final, dirigido por Rodrigo Bartsch, que trouxe um gostinho dos musicais mais aguardados para 2025.

Os grandes vencedores

Entre os 28 espetáculos avaliados e 22 indicados, o musical Hairspray foi o grande destaque da noite, levando cinco troféus, incluindo o cobiçado Destaque Musical Voto Popular. Beetlejuice: Os Fantasmas se Divertem brilhou com quatro prêmios, entre eles o de Destaque Musical Estrangeiro, enquanto Clara Nunes - A Tal Guerreira foi coroado como Destaque Musical Brasileiro.

Conheça os Destaques do Prêmio DID 2024:

Destaque Coreografia

Alonso Barros | Tarsila, A Brasileira

Barbara Guerra | Cabaret Kit Kat Club

Gabriel Malo | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Mariana Barros | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Tiago Dias | Hairspray

Destaque Cenografia

Charles Möeller | O Jovem Frankenstein

Matt Kinley | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Natália Lana | Elvis - A Musical Revolution

Nicolás Boni | A Noviça Rebelde

Renato Theobaldo | Beetlejuice - O Musical

Destaque Iluminação

César Pivetti | Clara Nunes - A Tal Guerreira

Daniela Sanchez | Beetlejuice - O Musical

Gabriele Souza | Cabaret Kit Kat Club

Paulo Cesar Medeiros | O Rei do Rock - O Musical

Warren Letton | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Destaque Visagismo

Anderson Bueno | Beetlejuice - O Musical

Feliciano San Roman e Alisson Rodrigues | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Feliciano San Roman e Beto França | O Jovem Frankenstein

Feliciano San Roman e Luciano Paradella | Hairspray

Louise Helène | Cabaret Kit Kat Club

Destaque Figurino

Bruno Oliveira | Hairspray

Bruno Oliveira | Um Grande Encontro - O Musical

Fábio Namatame | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Fábio Namatame | Tarsila, A Brasileira

Karen Brusttolin | A Noviça Rebelde

Destaque Dramaturgia Original

Beto Sargentelli | O Rei do Rock - O Musical

Erika Altimeyer, Fabio Brandi Torres e Victor Barreto | Pra Não Gritar

Tauã Delmiro | República Lee - Um Musical ao Som de Rita

Vitor Rocha | Donatello

Zé Henrique de Paula | Codinome Daniel

Destaque Letra Original

Alfredo Del-Penho | Pra Não Gritar

Anna Toledo e José Possi Neto | Tarsila, A Brasileira

Chico César | Viva o Povo Brasileiro - De Naê a Dafé

Vitor Rocha | Donatello

Zé Henrique de Paula | Codinome Daniel

Destaque Revelação

Gui Figueiredo | Querido Evan Hansen

Lindsay Paulino | Hairspray

Marília Di Lorenço | Todos os Musicais Que Eu Nunca Fiz

Marina Braga | Um Grande Encontro - O Musical

Samuel Meirelles | Moisés, Príncipe do Egito - O Musical

Vanessa da Mata | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Destaque Ator Coadjuvante

Bruno Sigrist | Cabaret Kit Kat Club

Hugo Bonèmer | Querido Evan Hansen

Marcelo Laham | Beetlejuice - O Musical

Stepan Nercessian | O Rei do Rock - O Musical

Thales Cesar | Hairspray

Vicenthe Oliveira | Adorável Trapalhão - O Musical

Destaque Atriz Coadjuvante

Aline Cunha | Hairspray

Ingrid Klug | República Lee - Um Musical ao Som de Rit Lee

Carol Costa | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Luciana Ramanzini | Codinome Daniel

Thati Lopes | Querido Evan Hansen

Vannessa Gerbelli | Querido Evan Hansen

Destaque Ator

André Torquato | Cabaret Kit Kat Club

Beto Sargentelli | O Rei do Rock - O Musical

Diego Martins | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Eduardo Sterblitch | Beetlejuice - O Musical

Gab Lara | Querido Evan Hansen

Tiago Abravanel | Hairspray

Destaque Atriz

Ana Luiza Ferreira | Beetlejuice - O Musical

Claudia Raia | Tarsila, A Brasileira

Fabi Bang | Cabaret Kit Kat Club

Mel Lisboa | Rita Lee - Uma Autobiografia Musical

Suely Franco | A Vedete do Brasil - Um Musical Brasileiro

Vânia Canto | Hairspray

Destaque Elenco

Beetlejuice - O Musical

Hairspray

O Rei do Rock - O Musical

Querido Evan Hansen

Um Grande Encontro - O Musical

Destaque Direção Musical

Daniel Rocha | Um Grande Encontro - O Musical

Fernanda Maia | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Laura Visconti | Beetlejuice - O Musical

Rafael Villar e Cláudia Elizeu | Hairspray

Thiago Gimenes | O Rei do Rock - O Musical

Destaque Direção

Antônia Prado, Tiago Abravanel e Tinno Zani | Hairspray

Jorge Farjalla | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Kleber Montanheiro | Cabaret Kit Kat Club

Tadeu Aguiar | Beetlejuice - O Musical

Tadeu Aguiar | Querido Evan Hansen

Destaque Musical Estrangeiro

Beetlejuice - O Musical (ARTNIC Entretenimento e Touché Entretenimento)

Cabaret Kit Kat Club (Lolita & LaGrange Produções Culturais, Da Revista Arte e Entretenimento e Domínio Público Produções)

Hairspray (Motive Live, Abrava Produções Artísticas e AR)

Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical (IMM e EGG Entretenimento)

Querido Evan Hansen (Estamos Aqui Produções e Touché Entretenimento)

Destaque Musical Brasileiro

Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical (Palco 7 Produções, Solo Entretenimento e Sevenx Produções)

Codinome Daniel (Núcleo Experimental)

O Rei do Rock - O Musical (H Produções Culturais, Turbilhão de Ideias e Andarilho Filmes)

República Lee - Um Musical ao Som de Rita (In Cena Produções)

Tarsila, A Brasileira (Oito Graus, Raia Produções, Rega Início Produções Artísticas)

