Based on the Acclaimed 1970s Blockbuster, ROCKY – THE MUSICAL Opens in Brazil

Starting March 14, 2025, 033 Rooftop, located in the JK Iguatemi Complex, will become a boxing training center, the stage for competitions by one of the most well-known and iconic fighters in pop culture in the world: Rocky Balboa. Rocky's story of overcoming adversity is recorded in the cinema, in a 1976 production, led by Sylvester Stallone, who wrote and starred in the movie, which won three Academy Awards in the categories of Best Picture, Best Director and Best Editing, in addition to having been nominated for seven others, including Best Actor and Best Original Screenplay - both for Stallone. The production is by Del Claro Produções, which is part of Grupo Live.

The show Rocky is inspired by the 2012 Broadway hit, whose adaptation is written by Thomas Meehan and Sylvester Stallone, with music by Stephen Flaherty and lyrics by Lynn Ahrens. In the play, the audience will be able to witness iconic and nostalgic moments, with highlights including Rocky Balboa's fight against Apollo Creed, as well as scenes with memorable songs, such as “Gonna Fly Now”, the film's theme song, and “Eye of the Tiger”, which has become an anthem of overcoming that spans generations.

The Brazilian production has musical direction by Fernanda Maia, direction by Zé Henrique de Paula and production by Adriana Del Claro. The trio returns to the partnership, which is already known in the history of Brazilian musical theater for other hits such as Chaves – Um Tributo Musical, Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812 and Sweeney Todd – the Demon Barber of Fleet Street. The Brazilian version is signed by Rafael Oliveira and the movement direction is by Gabriel Malo.

Daniel Haidar as Rocky Balboa.

photo by Mare Martin.

Entre março e maio de 2025, o público terá a oportunidade de assistir a história de Rocky Balboa, incluindo momentos icônicos, como a sua luta contra Apollo Creed, em um musical inspirado pela obra vencedora do Oscar de Melhor Filme em 1977, tendo no elenco estão atores e atrizes consagrados do teatro musical brasileiro

A partir de 14 de março de 2025, o 033 Rooftop, localizado no Complexo JK Iguatemi, vai se tornar um centro de treinamento de boxe, palco das competições de um dos lutadores mais conhecidos e referenciados da cultura pop no mundo: Rocky Balboa. A história de superação de Rocky está marcada no cinema, em uma produção de 1976, encabeçada por Sylvester Stallone, que escreveu e protagonizou o longa, ganhador de três Oscars nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Edição, além de ter concorrido em outras sete, incluindo Melhor Ator e Melhor Roteiro Original - ambos para Stallone. A realização é da Del Claro Produções, que faz parte do Grupo Live.

O espetáculo musical Rocky é inspirado no sucesso de 2012 da Broadway, cuja adaptação é assinada por Thomas Meehan e Sylvester Stallone, com música de Stephen Flaherty e letras de Lynn Ahrens. Na peça, o público poderá acompanhar momentos icônicos e nostálgicos, com destaque para a luta de Rocky Balboa (Daniel Haidar) contra Apollo Creed (Hector Marks), além de cenas com músicas marcantes, como “Gonna Fly Now”, faixa-tema do filme, e “Eye of the Tiger”, que se tornou um hino de superação que atravessa gerações.

A montagem brasileira tem direção musical de Fernanda Maia, direção geral de Zé Henrique de Paula e produção geral de Adriana Del Claro. O trio retoma a parceria, que já é conhecida na história do teatro musical brasileiro por outros sucessos como Chaves – Um Tributo Musical, Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812 e Sweeney Todd – o Cruel Barbeiro da Rua Fleet. A versão brasileira é assinada por Rafael Oliveira e a direção de movimento é de Gabriel Malo.



Daniel Haidar (as rocky) and Lola Fanucchi (as Adrian).

photo by Mare Martin.

Confira abaixo o elenco:

Adrian - Lola Fanucchi

Rocky - Daniel Haidar

Apollo - Hector Marks

Gloria - Aline Cunha

Paulie - Cleomácio Inácio

Mickey - Eduardo Silva

Joanne (Cover Glória) - Larissa Carneiro

Angie (Cover Adrian) - Vanessa Espósito

Linda (Cover Angie/Joanne) - Mari Rosinski

Gazzo (Cover de Mickey) - Eduardo Leão

Jergens (Cover Paulie) - Bruno Sigrist

Empresário e alternante de Apollo - Renato Caetano

Ensemble (Cover Jergens) - Davi Novaes

Ensemble (Cover de Apollo) - Tiago Dias

Ensemble (Cover Rocky) - Bruno Ospedal

Rocky dá vida à icônica e inspiradora história do boxeador Rocky Balboa, que recebe uma chance única na vida: ganhar a luta contra o campeão dos pesos-pesados, Apollo Creed. Na adaptação brasileira, há mudanças validadas pela produção original, como a reprodução de um ringue no centro da plateia, que vai acompanhar os treinos e as principais lutas de Rocky ao vivo.

O musical, repleto de adrenalina e que também acompanha uma história surpreendente de romance entre dois forasteiros solitários, inspira o público a seguir seus sonhos. A determinação de Rocky Balboa, aliada aos demais atributos que fazem dele um personagem carismático, garantiram-lhe lugar cativo no imaginário cinéfilo. Sempre que Balboa sobe no ringue, a plateia o acompanha, sente junto os duros golpes sofridos, vibra a cada jab, gancho ou direto de direita desferido com sucesso no oponente.

"The Flip Side" (Opostos) number.

photo by Mare Martin.

Sinopse

Apaixonado pela funcionária de um pet shop, Rocky Balboa é um boxeador talentoso, mas com resultados irregulares, que ganha a vida cobrando dívidas para um agiota. Por conta de um golpe de sorte (e marketing), ele é desafiado pelo campeão dos pesos-pesados. O azarão treina, corre pelas ruas da Filadélfia e vira popstar da noite para o dia.



Rocky - the Musical's company.

photo by Mare Martin.

Serviço:

Rocky

Teatro Santander

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-011

Data: A partir de 14/03/2025

Duração: 120 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos: De R$21,18 até R$ 350

Bilheteria online (com taxa de conveniência):

https://bileto.sympla.com.br/event/101238/d/291641

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Teatro Santander. Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia. Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.

Descontos

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

30% DE DESCONTO | CLIENTE SANTANDER - Na compra de ingressos realizada por clientes Santander, limitado a 20% da lotação do teatro. Não cumulativo com meia­-entrada. Limitados a 02 (dois) ingressos por CPF. Esta compra deverá ser realizada com cartões do Banco Santander, para compras on-line somente o cartão de crédito Santander, compras na bilheteria e totem, o pagamento com o desconto poderá ser realizado em débito ou crédito. De acordo com o art. 38, inciso I, da Instrução Normativa nº 1, de 20/03/2017 e com base na Lei Federal nº 8.313 (Lei Rouanet) e Decreto nº 5.761, é proibido comercializar o produto cultural (ingressos) em condições diferentes para clientes Santander, das praticadas ao público em geral. Verifique em qual setor o desconto está disponível.

