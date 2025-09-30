WATCH: Beth interpreta ‘Continuará’ de EL HILO INVISIBLE

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo 1 de noviembre el Teatro Alcázar de Madrid acogerá el estreno de EL HILO INVISIBLE en la capital, tras varias temporadas de éxito en Barcelona, y ya podemos ver el videoclip de Continuará, uno de los temas del espectáculo, interpretado por su protagonista Beth.

Beth y Maria Virumbrales se alternan el papel de la narradora del espectáculo. Junto a ellas están Nerea Rodríguez, Alfonso Marsán, Udara Zubillaga, Luis Páez, Paula Mori, Amanda Oropesa y Quim González, quienes completan el reparto de la llegada a la capital de este espectáculo que ha triunfado en Barcelona durante varias temporadas.

Este espectáculo de Alicia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo que ha cosechado grandes éxitos en Barcelona en pasadas temporadas.

El equipo artístico para el estreno en Madrid se decidirá en las audiciones que se realizaran los próximos 5 y 6 de abril en el mismo teatro, para las que se han presentado más de 300 candidatos.

El espectáculo que adapta el emotivo cuento de Míriam Tirado que cuenta la historia de Miriam, una escritora que busca inspiración para escribir un cuento muy especial: el relato de Nura, una niña que descubre un secreto escondido en su ombligo: la existencia de un hilo invisible que la conecta con las personas que más quiere más allá del tiempo y el espacio.

Míriam Tirado contextualiza los orígenes de la creación del cuento (publicado por B de Blok Penguin Random House Grupo Editorial) que ha llegado en muchos hogares de todo el país:

"Escribí este cuento en 2019, cuando todavía no sabíamos que vendría una pandemia. La editorial me pidió un cuento sobre el vínculo porque era una de las especialidades que trataba en el trabajo. Hablar del vínculo es algo abstracto y difícil, pero hace años, cuando mi hija tenía tres, me preguntó para qué servía el ombligo. En ese momento, le expliqué una historia del todo improvisada que la ayudó muchísimo. Al recibir el encargo recordé aquella historia, la del hilo invisible."

La propia Tirado admite ser la primera sorprendida ante el abrumador éxito del libro que cuenta, además, con varias traducciones que muestran también unas excelentes cifras de ventas.

"Creo que este cuento funciona tan bien porque ayuda a las personas a sentirse conectadas y a entender qué pasa cuando el otro no está. La muerte es algo que los niños no pueden entender ni concebir, pero les da mucha seguridad saber que, aunque no nos podamos ver, nos podemos sentir cerca. Ahora, con este espectáculo, damos un paso más a nivel de conexión, de llegar directo al corazón. Cada uno, claro está, encuentra diferentes capas de lectura, igual que ocurre en el cuento. Eso era algo muy importante para mí, porque son temas que nos tocan a todos, que fuera transversal, que no solo vinieran a pasarlo bien, sino que salieran con una herramienta útil y con muchas ganas de abrazarse. Creo que el espectáculo ha dado este salto en profundidad."

Daniel Anglès, coautor de la dramaturgia y de las letras de las canciones junto con Alícia Serrat y Víctor Arbelo, explica qué ha supuesto adaptar al teatro un material como EL HILO INVISIBLE.

"El reto era cómo coger este libro tan fantástico y trasladarlo al lenguaje escénico. En este sentido, mi tarea es conformar un equipo artístico que pueda enfrentarse a este reto. Es importante cómo conectamos todos dentro del equipo. Los musicales pueden tener mil formatos, pero es imprescindible que tengan emoción, y este tiene muchísima."

Nura, junto a sus amigos Quim y Lia, emprenderá una emocionante y divertida aventura para intentar recuperar la sonrisa perdida de su amigo Àlex, y los cuatro descubrirán la magia de los vínculos que establecemos con los demás.

Se trata de una producción de Focus y Viu el Teatre con Alicia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo como equipo creativo.