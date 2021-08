Photos: Get A First Look At MAMMA MIA! In Belgium

"MAMMA MIA!, here we go again. My my, just how much I've missed you". Nooit eerder werd de titelsong van de gelijknamige hitmusical 'MAMMA MIA!' door iedereen zo luidkeels meegezongen als vrijdagavond in de Antwerpse Stadsschouwburg. Ruim anderhalf jaar na de première kunnen de meer dan 50.000 ticketkopers eindelijk gaan kijken naar de Vlaamse versie van de feelgood-musical.

MAMMA MIA! is een heerlijk romantische komedie en vertelt het verhaal van een aparte bruiloft op een zonnig Grieks eiland, overgoten met de grootste ABBA-hits. Net als het publiek waren ook de hoofdrolspelers Ann Van den Broeck (Donna), Tinne Oltmans (Sophie), Evi Hanssen (Tanya), Ilse La Monaca (Rosie), Johan Terryn (Sam), Govert Deploige (Harry), Matthew Michel (Sky) en acteur-regisseur Stany Crets (Bill) zichtbaar ontroerd. "We mogen eindelijk weer spelen voor een publiek en dat doet ontzettend deugd.

Vandaag was iedereen getuige van een collectieve ontlading van vreugde en blijdschap. Het minutenlange slotapplaus was overweldigend. Ik zag heel wat mensen een traantje wegpinken. En dat gaat nog gebeuren, zeker nu we weer vertrokken zijn voor een mooie reeks", klonk het na afloop bij Stany Crets.

Tot 4 september speelt 'MAMMA MIA!' nog in Antwerpen. Vanaf 10 september kan je terecht in Ethias Arena Hasselt. Voor snelle beslissers zijn er voor beide locaties nog een beperkt aantal tickets. Meer info vind je op www.deepbridge.be/mammamia

Uitgerekend op de dag dat er nieuwe versoepelingsmaatregelen ingaan, worden de voorstellingen van 'MAMMA MIA!' hervat. "Bij aanvang werken we met tijdsloten, waardoor we drukte en rijen bij de ingang vermijden. Tussen elke 'bubbel' wordt er 1 stoel tussen gelaten, waardoor we op ongeveer 70 à 75 % spelen van onze normale capaciteit. Met reeds lang uitverkochte voorstellingen aan de volle capaciteit, is dat een streep door de rekening, maar we zijn het aan ons publiek verschuldigd om zo snel als het kon weer te spelen", klinkt het bij producent Deep Bridge.

"In 'MAMMA MIA!' is er een trouwfeest, het enige waarop er momenteel wordt gedanst", zegt hoofdrolspeelster Tinne Oltmans, die net als de rest van de cast zonder beperkingen kan spelen. "Iedereen in de cast vormt de 'creatiebubbel'. Wie daar inzit, wordt 3 keer per week getest. Voor iedereen die betrokken is bij deze productie, of backstage rondloopt, gelden strenge regels. Dat is iets wat wij strikt opvolgen", zegt Deep Bridge.



De cast nam na afloop van de eerste hernieuwde voorstelling het minutenlange applaus en de staande ovatie dankbaar in ontvangst. "Het ontroert mij dat ik terug kan spelen. Echt waar, ik heb dit ontzettend hard gemist. Als je kijkt naar het publiek, dan zie je dat mensen nu nood hebben aan feest, aan samen ervaringen delen. Ik zag iedereen genieten en voor ons was vanavond een ontzettende ontlading. Ik kijk nu al uit naar het vervolg, want dat worden stuk voor stuk toffe voorstellingen. De goesting en honger zijn groot, dus dit feelgood-virus mag zich overal verspreiden", zegt een dolgelukkige Evi Hanssen, die samen met Johan Terryn in 'MAMMA MIA!' haar musicaldebuut maakte.



"Wie had ooit gedacht dat deze 'MAMMA MIA!' zo lang zou lopen? Ok, tussen de derde en vierde voorstelling zaten wel 16 maanden, maar wie daar over zeurt, is een kniesoor", lacht acteur-regisseur Stany Crets. Aan de glimlach op zijn gezicht zie je zijn tevredenheid. "We mogen weer en dat doet deugd. Door de bekende omstandigheden hebben we lang moeten wachten, maar nu is de timing echt perfect om te komen meegenieten van deze voorstelling. Ik ben geen weerkundige, maar met veel zekerheid durf ik wel stellen dat dit de enige plek is waar de zon een hele zomer lang zal schijnen."

Ook Ann Van den Broeck, die een zeer gesmaakte hoofdrol speelt, was bijzonder emotioneel: "Op het einde heb ik toch even een traantje weggepinkt. Mensen een fijne avond bezorgen, dat vind ik nog steeds het mooiste wat er is en volgens mij zijn we daar meer dan in geslaagd."

Het debuut van nieuwkomer Matthew Michel, die met Laurenz Hoorelbeke afwisselend Michiel De Meyer vervangt als Sky, ging niet onopgemerkt voorbij. "De voorbije weken waren bijzonder pittig met stevige repetities. 'MAMMA MIA!' is een musical met een hoog tempo, waarin er veel gebeurt en waardoor alles vooruitgaat. Dat vraagt heel wat concentratie, maar de sfeer is hier zo fijn dat alles meteen in z'n plooi valt. Het is een voorrecht als je als acteur in zo'n schitterende productie kan meespelen. De mensen moeten echt komen kijken, want het is de moeite!"

De hitmusical 'MAMMA MIA!' speelt nog tot 4 september in Stadsschouwburg Antwerpen en vanaf 10 september in Ethias Theater Hasselt. Voor Antwerpen zijn slechts beperkt tickets beschikbaar. Meer info vind je op www.deepbridge.be