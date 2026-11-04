Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
What's Playing on Broadway: Thanksgiving Week 2026
Check out which Broadway shows will play special performances this Thanksgiving weekend.
By: Sidney Paterra
If your 2026 Thanksgiving plans this year include enjoying a Broadway show, take note that most productions will play a special schedule for the holiday week. While Chicago will play on Thanksgiving Day, many have added Friday matinees.
All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. Find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies.
|Show
|Monday 11/23
|Tuesday 11/24
|Wednesday 11/25
|Thursday 11/26
|Friday 11/27
|Saturday 11/28
|Sunday 11/29
|
Buy Tickets from: $70
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $116
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
3:00PM
7:30PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $75
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:30PM
8:00PM
|
2:30PM
8:00PM
|
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
8:00PM
|
8:00PM
|
8:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $62
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
Buy Tickets from: $124
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
Buy Tickets from: $70
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:30PM
|
7:30PM
|
1:00PM
7:30PM
|
|
7:30PM
|
1:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets from: $63
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets from: $91
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
3:00PM
7:30PM
|
11:00AM
3:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $166
|
|
7:30PM
|
3:00PM
7:30PM
|
|
5:00PM
8:30PM
|
5:00PM
8:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $74
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
8:00PM
|
|
Buy Tickets from: $88
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
|
Buy Tickets from: $64
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets Tickets: from $52
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $93
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
Broadway news in your inbox
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode