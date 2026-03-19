Photos: Go Inside THE WILD PARTY Opening Night At City Center

The Wild Party is in full swing and is currently in performances at New York City Center Encores! Go inside opening night of the starry new production in new photos from the curtain call and after party!

This dark, sensual, glittering tale explores a world dancing on the edge and the joyful defiance of the characters who inhabit it for a gin-soaked party full of jazz-age indulgence and Vaudeville stars letting loose off-the-clock.

The production features Jasmine Amy Rogers (Queenie), Adrienne Warren (Kate), Tonya Pinkins (Dolores Montoya), Jelani Alladin (Black), Wesley J. Barnes (Oscar D’Armano), Jordan Donica (Burrs), KJ Hippensteel (Gold), Andrew Kober (Goldberg), Lesli Margherita (Mae), Betsy Morgan (Sally), Meghan Murphy (Miss Madelaine True), Maya Rowe (Nadine), Joseph A. Byrd (Phil D’Armano), Claybourne Elder (Jackie), and Evan Tyrone Martin (Eddie Mackrel). The cast also includes Curtis Bannister (Standby for Burrs and Black) and Kyrie Courter (Standby for Queenie and Kate).

Directed by Lili-Anne Brown and Guest Music Director Daryl Waters with choreography by Katie Spelman, The Wild Party brings Joseph Moncure March’s notorious poem to life in this Tony-nominated musical with music and lyrics by Michael John LaChiusa and book by LaChiusa and George C. Wolfe.

Photo Credit: Bruce Glikas