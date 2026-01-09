Delfeayo Marsalis, Lisa Fischer, Vince Giordano, and More Set for Birdland Jazz Club and Birdland Theater

Repeat engagements during the two-week stretch include Vince Giordano & The Nighthawks, Jim Caruso’s Cast Party and more.
Programming at Birdland Jazz Club and Birdland Theater runs January 12 through January 25, with appearances by Delfeayo Marsalis & The Uptown Jazz Orchestra, Michael Wolff Trio, Sam Dillon Quartet, Ms. Lisa Fischer featuring Orrin Evans Trio, Naama Quartet, and Miss Maybell & The Jazz Age Artistes.
Downstairs at Birdland Theater, audiences can catch The Lovestruck Balladeers and the Emma Smith Quartet. Repeat engagements during the two-week stretch include Vince Giordano & The Nighthawks, Jim Caruso’s Cast Party with Billy Stritch at the piano, David Ostwald’s Louis Armstrong Eternity Band, Frank Vignola’s Guitar Night, The High Society New Orleans Jazz Band, The Birdland Big Band, and David DeJesus & The Birdland Latin Jazz Orchestra.
5:30 & 8:30 PM – Birdland Theater
Vince Giordano & The Nighthawks
$40 tables / $30 bar / $20 partial view table seating + $20 food/drink minimum
7:00 & 9:30 PM (1/12–15); 8:30 & 10:30 PM (1/16–17) – Birdland Jazz Club
Delfeayo Marsalis & The Uptown Jazz Orchestra
$50 tables / $40 bar + $20 food/drink minimum
5:30 PM – Birdland Theater
David Ostwald’s Louis Armstrong Eternity Band
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
8:30 PM – Birdland Theater
Frank Vignola’s Guitar Night with Mike Stern
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
Streams live at YouTube.com/RadioFreeBirdland
5:30 & 8:30 PM – Birdland Theater
The High Society New Orleans Jazz Band
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
5:30 PM – Birdland Jazz Club
The Birdland Big Band
$45 tables / $35 bar + $20 food/drink minimum
7:00 & 9:30 PM – Birdland Theater
The Lovestruck Balladeers
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
5:30 PM – Birdland Jazz Club
Michael Wolff Trio
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
5:30 PM – Birdland Jazz Club
Sam Dillon Quartet
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
8:30 & 10:30 PM – Birdland Jazz Club
David DeJesus & The Birdland Latin Jazz Orchestra
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
5:30 & 8:30 PM – Birdland Theater
Vince Giordano & The Nighthawks
$40 tables / $30 bar / $20 partial view table seating + $20 food/drink minimum
7:00 PM – Birdland Jazz Club
Emmett O’Hanlon & Emmet Cahill: Well, Did You Evah?
$65 VIP tables / $45 tables / $35 bar + $20 food/drink minimum
9:30 PM – Birdland Jazz Club
Jim Caruso’s Cast Party
$35 tables / $25 bar + $20 food/drink minimum
7:00 & 9:30 PM (1/20–22); 8:30 & 10:30 PM (1/23–24) – Birdland Jazz Club
Ms. Lisa Fischer featuring Orrin Evans Trio
$50 tables / $40 bar + $20 food/drink minimum
5:30 PM – Birdland Theater
David Ostwald’s Louis Armstrong Eternity Band
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
8:30 PM – Birdland Theater
Frank Vignola’s Guitar Night with Ed Cherry & Pasquale Grasso
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
Streams live at YouTube.com/RadioFreeBirdland
5:30 & 8:30 PM – Birdland Theater
The High Society New Orleans Jazz Band
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
5:30 PM – Birdland Jazz Club
The Birdland Big Band
$45 tables / $35 bar + $20 food/drink minimum
7:00 & 9:30 PM – Birdland Theater
Emma Smith Quartet
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
5:30 PM – Birdland Jazz Club
Naama Quartet
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
5:30 PM – Birdland Jazz Club
Miss Maybell & The Jazz Age Artistes
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
8:30 & 10:30 PM – Birdland Jazz Club
David DeJesus & The Birdland Latin Jazz Orchestra
$40 tables / $30 bar + $20 food/drink minimum
Videos