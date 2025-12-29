DEATH BECOMES HER, WICKED: FOR GOOD & More Receive Nominations for 13th Annual MUAHS Guild Awards

Winners will be honored at the Valentine's Day awards gala on Saturday, February 14, 2026, at the Westin Bonaventure Hotel in Los Angeles.
The Make-Up Artists & Hair Stylists Guild has announced the nominations for the 13th Annual MUAHS Guild Awards, which include honors for Broadway's Death Becomes Her and Beetlejuice, along with Wicked: For Good.
Winners will be honored at the Valentine's Day awards gala on Saturday, February 14, 2026, at the Westin Bonaventure Hotel in Los Angeles. The announcement was made by Julie Socash, President of MUAHS, IATSE Local 706.
The MUAHS Awards honor outstanding achievements in the artistry and creativity of Make-Up Artists and Hair Stylists across multiple entertainment platforms, including feature films, television, music videos, and live stage productions, including Broadway, international theater, and theme parks. This year’s competition is intense, with a tie resulting in six nominees in the category: Best Contemporary Make-Up in a Television Series – Limited or Movie for TV.
As previously announced, Oscar-nominated and Emmy-winning make-up artist Greg Nelson and Oscar-nominated hair stylist Judy Alexander Cory will receive Lifetime Achievement Awards. Emmy-nominated make-up artist Michael Johnston will receive the prestigious Vanguard Award. The Distinguished Artisan honoree will be announced soon.
Bugonia (Focus Features)
Torsten Witte
Eddington (A24)
Colin Penman, Lisa Hansell
Jurassic World: Rebirth (Universal Pictures)
Jana Carboni, Charlie Hounslow, Nik Buck, Aisling Nairn, Lauren Baldwin
One Battle After Another (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Heba Thorisdottir, Mandy Artusato
Superman (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Alexei Dmitriew, LuAndra Whitehurst, Nicole Sortillon Amos, Amanda Sprunger
Frankenstein (Netflix)
Jordan Samuel, Oriana Rossi, Kristin Wayne, Patricia Keighran, Lizzi Lawson Zeiss
Sinners (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Ken Diaz, Siân Richards, Ned Neidhardt, Allison laCour, Lana Mora
The Smashing Machine (A24)
Felix Fox, Darah Wyant, Amanda Imeson, Harlow MacFarlane, Maiko Gomyo
Weapons (Warner Bros. Pictures/ HBO Max)
Leo Satkovich, Mark Ross, Jason Collins, Kaylee Kehne-Swisher, Brie Bastianson
Wicked: For Good (Universal Pictures)
Frances Hannon, Alice Jones, Nuria Mbomio, Sarah Nuth
Frankenstein (Netflix)
Mike Hill, Megan Many
One Battle After Another (Warner Bros. Pictures/ HBO Max)
Arjen Tuiten, Jessica Nelson
Sinners (Warner Bros. Pictures/ HBO Max)
Mike Fontaine, Bailey Domke, Kelsey Berk, Kevin Wasner, Cristina Patterson
Weapons (Warner Bros.Pictures/ HBO Max)
Jason Collins, Leo Satkovich, Mike McCarty, Mark Ross, Kaylee Kehne-Swisher
Wicked: For Good (Universal Pictures)
Frances Hannon, Mark Coulier, Stephen Murphy, Susie Redfern
Ballad of a Small Player (Netflix)
Heike Merker, Alex Kwan
Bugonia (Focus Features)
Torsten Witte
Naked Gun (Paramount)
Joyce M. Gilliard, Nadia Sobh, Tomica Sarver
One Battle After Another (Warner Bros. Pictures/ HBO Max)
Ahou Mofid, Gina Maria DeAngelis, Sacha Quarles
Superman (Warner Bros. Pictures/ HBO Max)
Peter Swords King, Lindsay McAllister, Magnolia Lowe
Frankenstein (Netflix)
Cliona Furey, Tim Nolan, Laura Solari, Tori Binns, Katarina Chovanec
Marty Supreme (A24)
Kay Georgiou, Jimmy Goode, Michael Buonincontro, Mitchell Beck
Sinners (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Shunika Terry-Jennings, Elizabeth Robinson, Tene Wilder, Jove Edmond, Sherri B. Hamilton
Weapons (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Melizah Wheat, Monty Schuth, Nashi Tumlinson
Wicked: For Good (Universal Pictures)
Frances Hannon, Sim Camps, Gabor Kerekes, Laura Blount
Abbott Elementary (ABC/Hulu)
Constance Foe, Jenn Bennett, Carla Rosso-Neal, Brandy Allen, Nick Fischer
All's Fair (Hulu)
Tierra Richards, Victor Del Castillo, Chloe Sens, Naima Jamal, Diana Shin
Emily in Paris (Netflix)
Aurélie Payen, Sarah Damen, Fred Marin, Fanny Maurer, Carole Nicolas
I Love LA (HBO Max)
Michelle Chung, Erin Rosenmann, Afton Storton
The Studio (Apple TV+)
Jorjee Douglass, Gillian Whitlock, Robin Glaser, Cassie Lyons, James Freitas
The White Lotus (HBO Max)
Rebecca Hickey, Michelle Kearns, Vicky Nugent, Wattana Garum
Chief of War (Apple TV+)
Christien David Tinsley, Hugo Villasenor, Bianca Appice, Carlton Coleman
Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
Corey Castellano, Heather Koontz
Palm Royale (Apple TV+)
Tricia Sawyer, Marissa Lafayette, Marie DelPrete, Rory Gaudio, Alyssa Goldberg
Stranger Things - Season 5 (Netflix)
Eryn Krueger Mekash, Devin Morales, Mike Mekash, Jessica Gambardella, Benji Dove
Wednesday (Netflix)
Lynn Johnston, Elaine Hopkins, Dorothy Campbell, Helen Bailey, Nirvana Jalalvand
The Last of Us – Season 2 (HBO Max)
Barrie Gower, Mike Mekash, Duncan Jarman
Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
Corey Castellano, Mark Nieman, David Leroy Anderson, David Snyder
Star Trek: Section 31 (Paramount +)
Glenn Hetrick, Rocky Faulkner, Michele Hetrick, Nicola Bendrey
Stranger Things - Season 5 (Netflix)
Barrie Gower, Mike Mekash, Duncan Jarman
Wednesday (Netflix)
Tristan Versluis, Matthew Smith
Abbott Elementary (ABC/Hulu)
Moira Frazier, Dustin Osborne, Christina Joseph, Charlotte Noon
All’s Fair (Hulu)
Valerie Jackson, Marisa Pinuelas, Suzette Boozer, Linda Flowers, Sharif Poston
Emily in Paris (Netflix)
Carole Nicolas, Mike Desir, Miharu Oshima, Jay Durimel, Julien Parizet
Nobody Wants This (Netflix)
Lauren Poole, Patrick Lising, Stephanie Rives
The Studio (Apple TV+)
Vanessa Price, Alexandra Ford, Lauren McKeever
Chief of War (Apple TV+)
Analyn Cruz, Ralph Malani, Raquel Bianchini, Vanya Pell, Kathrine Sanchez
Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
Barry Lee Moe, Erica Adams, George Guzman, Michele Arvizo, Randy Wilder
Palm Royale (Apple TV+)
Karen Bartek, Brittany Madrigal, Tiffany Bloom, Anna Quinn, Jill Crosby
Stranger Things - Season 5 (Netflix)
Sarah Hindsgaul, Katrina Suhre, Brynn Berg, Dena Gibson, Lanzel Smith Jr.
Wednesday (Netflix)
Francesco Pegoretti, Nirvana Jalalvand
A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (Netflix, OBB Pictures, At Last Productions)
Diana Oh, Vanessa Dionne, Alicia Carbajal, Carolina Gonzalez, Ashley Joy Beck
Dancing with the Stars (ABC)
Zena Green, Angela Moos, Alison Gladieux, Farah Bunch, Sarah Benjamin Hall
Saturday Night Live (NBC)
Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Jason Milani, Young Bek, Madison Bermudez
The Voice- Season 28 (NBC)
Darcy Gilmore, Marylin Lee Spiegel, Gina Ghiglieri, Kristene Bernard, Kristina Frisch
Wicked: One Wonderful Night (NBC)
Bruce Grayson, Brielle McKenna, Levi Vieira, Sean Conklin
Dancing with the Stars (ABC)
Brian Sipe, Julie Socash, John Foster, Vance Hartwell, Donna Bard
Everybody's Live with John Mulaney (Netflix)
Tonia Green, Tyson Fountaine, Jude Alcala, Gage Munster, Sean Conklin
Jimmy Kimmel Live (ABC)
Stephanie A. Fowler, Cindy Miguens
The Lion King at the Hollywood Bowl (Disney+)
Bruce Grayson, Brielle McKenna, Jill Cady, Tyson Fountaine, Ashley Roller
Saturday Night Live (NBC)
Louie Zakarian, Jason Milani, Amy Tagliamonti, Joanna Pisani, Kim Webe
American Idol (ABC)
Dean Banowetz, Amber Nicholle Maher, Cory Rotenberg, Kathleen Leonard, Jerilynn Stephens
Dancing with the Stars (ABC)
Marion Rogers, Brittany Spaulding, Amber Nicholle Maher, Florence Witherspoon, Regina Rodriguez
The Jennifer Hudson Show (Warner Bros./ABC, NBC, FOX, CBS, CW)
Robear Landeros, Albert Morrison
The Kelly Clarkson Show (NBC)
Corey Morris, Kerry Joly, Brittany Hartman, Korynn Gonzales-Novotny
The Voice (NBC)
Jerilynn Stephens, Darbie Wieczorek, Bia Iftikhar, Candi Russell, Kathleen Leonard
Dancing with the Stars (ABC)
Marion Rogers, Brittany Spaulding, Amber Nicholle Maher, Florence Witherspoon, Regina Rodriguez
Everybody’s Live with John Mulany (Netflix)
Dean Banowetz, LaLisa Turner, Cory Rotenberg, Cassie Russek, Amber Nicholle Maher
Saturday Night Live (NBC)
Jodi Mancuso, Cara Hannah, Inga Thrasher, Chad Harlow, Katie Beatty
Saturday Night Live 50th Anniversary Special (NBC)
Jodi Mancuso, Cara Hannah, Amanda Duffy Evans, Gina Ferrucci, Brittany Hartman
Wicked: One Wonderful Night (NBC)
Edward Morrison, Lillie Frierson-King, Tiffany Bloom, R’riyana Kline
Goosebumps: The Vanishing (Disney +)
Tisa Howard, Emilio Ayinde Castro, Susan Reilly Lehane, Jeremy Selenfriend, Brian Spears
Percy Jackson and the Olympians (Disney+)
Naomi Bakstad, Krista Seller, Ashley Forshaw, Megan Harkness
Skeleton Crew (Disney +)
Samantha Ward, Sonia Cabrera, Cristina Waltz, Alexei Dmitriew, Adina Sullivan
Wizards Beyond Waverly Place (Disney Channel)
Melissa Sandora, Sarah Benjamin-Hall, Koji Ohmura
ZOMBIES 4: Dawn of the Vampires (Disney Channel)
Susie Glass, Cora Montalban, Claire Wollburg, Jessica Hunt
Electric Broom (Disney Channel)
Brenda Blatt, Melanie Verkins, Melanie Ervin
Goosebumps: The Vanishing (Disney +)
Joshua First, Jenny Pendergraft, Lisa Thomas
Percy Jackson and the Olympians (Disney+)
Jeannie Chow, Jessica Glyn-Jones, Amanda Dawn Mitchell, Jindje Renz, Alysha McLoughlin
Skeleton Crew (Disney +)
Lane Friedman, Nanxy Tong-Heater, Richard DeAlba, Roxane Griffin
Wizards Beyond Waverly Place (Disney Channel)
Dwayne Ross, Tamara Tripp
Ariana Grande - "Eternal Sunshine" (YouTube)
Justin Raleigh, Ozzy Alvarez, Liz Mendoza Kellogg, Olga Tarnovetska, Michael Anthony
BUBBA Burger: “Unbelievable” (Hulu)
Christopher Osorio, Rocco Gaglioti
Lady Gaga - "Abracadabra" (YouTube)
Sarah Tanno, Phuong Tran
Six Flags 2025 Haunt: “Come Out and Play” (Internet)
Hugo Villasenor, Roxanne Pike, Heather Galipo, John Wrightson
Walmart "WhoKnewVille" Top Brands (YouTube)
Rachel Hoke, Jennifer Hanching, Erin Walters, Jessie Bishop
Amazon Prime Day featuring LeBron James (multiple platforms)
Dominie Till, Akiko Matsumoto, Tranell DaMarr Ward, Christien Tinsley
Chapter III: PVP Time (YouTube)
Andrii Tkach, Tiphanie Baum, D'nelle Almanza
Discover x Stranger Things (S5) (Netflix/Fox Sports)
Sarah Hindsgaul, Cassie Russek, Ashley Jensen, Lyndsey J. Scott
Tyson™| Royal Jewels (multiple platforms)
Kimberly Carlson, Isata Allen, Ian Joseph
Walmart “WhoKnewVille” Holiday Campaign (multiple platforms)
Dean Banowetz, Amber Nicholle Maher, Johnny Lomeli, Maria Sandoval, Myo La
Ainadamar (LA Opera)
Samantha Wiener, Maggie Jean Clark, Brandi Strona, Nathalie Eidt, Nicole Rodrigues
Jaja’s African Hair Braiding (Mark Taper Forum)
Therese LeVasseur, April Tillies, Latoya Patton
The Monkey King (San Francisco Opera)
Jeanna Parham, ChrisTina Martin, Erin Hennessy, Maur Sela
Rigoletto (LA Opera)
Samantha Wiener, Maggie Jean Clark, Brandi Strona, Nathalie Eidt, Jaclyn Nocerino
West Side Story (LA Opera)
Maggie Jean Clark, Kelso Millett, Brandi Strona, Delaney Doherty, Nicole Rodrigues
Bat Boy: The Musical (New York City Center)
Madison McLain, Bri Trischitta
Beetlejuice (Palace Theatre, NYC)
Ryan Jackson, Pat Marcus
Death Becomes Her (The Lunt-Fontanne Theatre)
Mark Bailey Capalbo, Kelli Lennox, Raphael A. Santos, Colleen Syiek, Jakob Robson
Frankenstein (Segerstrom Center for the Arts)
Lisa Ruth Zomer, Thomas Richards-Keyes, Timothy Santry
TINA – The Tina Turner Musical (International Tour)
Dimonica Carter, Kellen Eason, Liz Printz, Danielle Singletary
