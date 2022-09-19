Cem Tuncer Quintet Will Perform in Turkey This Month

Modern caz sahnesinin yetenekli isimleri Cem Tuncer Quintet ile 22 Eylül akşamı Zorlu PSM'nin caz kulübü touché'de bir araya geliyor!

Cem Tuncer Quintet, beste ve aranjmanları Cem Tuncer'e ait olan orijinal müzikler çalıyor. Modern caz sahnesinin gözde isimlerini bir araya getiren grup, uzun yıllardır beraber çalmanın verdiği keyifle beste ve aranjmanlarını dinleyiciyle buluşturuyor.

Cem Tuncer (gitar)

Barış Doğukan Yazıcı (trompet)

Engin Recepoğulları (tenor saksafon)

Alper Yılmaz (bas)

Ediz Hafızoğlu (davul)