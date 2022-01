ATELIERS PUBLICS is at the Grand Theatre de Geneve This Month

ATELIERS PUBLICS is at the Grand Theatre de Geneve Saturday, 22 January 2022 at 11:00.

Atelier scénographie autour d'Elektra : Pour la mise en scène d'Elektra présentée au Grand Théâtre en janvier 2022, le metteur en scène Ulrich Rasche a imaginé un dispositif monumental et impressionnant. Et vous, si vous deviez créer un décor pour cet opéra de Richard Strauss, qu'y mettriez-vous ? Mettez-vous dans la peau d'un créateur ou d'une créatrice de décor, et, accompagnés par la scénographe professionnelle Valeria Pacchiani, créez la maquette de votre Elektra rêvée.

Learn more at https://billetterie.gtg.ch/selection/event/date?productId=10228408933179&gtmStepTracking=true.