PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LUGARES llega el próximo mes de mayo a Madrid

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El musical PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LUGARES llega por primera vez a Madrid. La obra se estrenará el próximo 2 de mayo en la Sala AZarte y podrá verse todos los viernes de mayo a las 22:00 horas. Las entradas están disponibles a través de este enlace.

La propuesta, escrita por Ignacio Olivera y con música de Juan Pablo Schapira, ha cosechado varios premios tras más de 70 funciones en Buenos Aires. En esta versión, los intérpretes Guadalupe Serravalle y Adrián Oliva dan vida a ocho personajes, acompañados en el escenario únicamente por un piano.

El espectáculo se desarrolla en lugares como una parada de autobús, un acuario o un observatorio, convertidos en escenarios simbólicos para explorar los vínculos que se crean en espacios compartidos.

La dirección corre a cargo de Eugeni Mataix Albiñana e Iratxe Arrizabalo Madrid. La música en directo estará interpretada por el pianista Pablo Gómez Benito. Con una escenografía sencilla y un enfoque íntimo, la obra pone el foco en el texto, la actuación y la música como herramientas narrativas.

Comments

Win Two Tickets to The Great Gatsby