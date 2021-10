La locura de ROCKY HORROR MADNESS SHOW llega este octubre a Sevilla

Esta producción con más de cuatro ediciones en Sevilla promete devolver el ROCKY HORROR PICTURE SHOW al escenario andaluz del Cinesur Nervión. Para ello han elegido fechas tan señaladas como el 30 y 31 de octubre, coincidiendo como no con Halloween.

La directora Marina Bravo habló con el equipo de BWW Spain sobre como surgió la idea, y nos contó que en 2015 después de vivir en Madrid el ROCKY HORROR DRAMAKUIN SHOW (ahora llamado ROCKY HORROR MADRID SHOW) en directo, quiso trabajar para traerlo a la capital andaluza. Tras una preproducción a presupuesto cero y un crowdfunding que superon con creces armó su equipo y estrenaron el espectáculo en noviembre de 2016. Actualmente han dado el salto a la gran pantalla, representándolo por primera vez en una sala de cine.

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW es una película angloestadounidense dirigida en 1975 por Jim Sharman. Está basada en el musical THE ROCKY HORROR SHOW, de Richard O'Brien. Trata sobre una pareja de recién prometidos quienes, tras una avería en su coche, se ven obligados a pasar la noche en la aislada mansión del Doctor Frank-N-Furter, quien celebra una convención de transilvanianos con motivo de la creación de su criatura, Rocky.

La película es, en sí misma, un musical rock que honra y, al tiempo, satiriza las películas de ciencia ficción, en particular las producciones en blanco y negro de la RKO.

El elenco está compuesto por Benjamin Lozano como Dr.Frank-N-Further, Angela Van- Begin como Janet, Alberto Rojas como Brad, Lola Buzón como Riff Raff, Javier Ruiz-Bobillo como Rocky, Nieve Castro como Magenta, Elena Segura como Columbia, Julian Salgero como Eddie y Pablo Espinosa como el anfitrión.

También tuvimos la oportunidad de hablar con Nieve Castro, que interpreta a Magenta, y nos contó lo siguiente: "Lo que me gusta de interpretar a Magenta es que es un personaje que se lo pasa muy bien. Un personaje con doble cara, un personaje que siempre sale en pareja y me hace sentir siempre acompañada en escena. Y por supuesto, lo que más me gusta de Magenta es que me siento que doy un concierto cada vez que suena el Time Warp. Hacer Magenta es un chute de electricidad y me encanta llevar esa caracterización tan chula."

Es un espectáculo inolvidable para los amantes tanto del terror como del teatro musical.

Para más información puede visitar el instagram de ROCKY HORROR MADNESS SHOW o la web de entradas de CINESUR NERVIÓN.