LIBRE, EL MUSICAL DE NINO BRAVO y EL CRÉDITO, EL MUSICAL, lideran las nominaciones de los PremiOFF

Los Teatros Luchana acogerán el próximo 30 de junio la primera edición de los PremiOFF, galardones dedicados a reconocer el trabajo de las producciones musicales del circuito OFF y amateur en España. LIBRE, EL MUSICAL DE Nino Bravo y EL CRÉDITO, EL MUSICAL, lideran la categoría profesional con siete nominaciones.

Más de 50 espectáculos han sido seleccionados en esta convocatoria, sumando cerca de 500 profesionales entre intérpretes, creativos y diseñadores. Un jurado formado por especialistas del sector y miembros de la organización será el encargado de elegir a los ganadores. Además, el público ha podido participar en la categoría “PremiOFF del PúblicOFF”, con más de 8.000 votos emitidos a través de la web oficial.

En la categoría OFF, además de las favoritas, destacan FRIENDS con seis nominaciones, ASESINATO PARA DOS con cuatro y ATRAPADAS EN LA OFI con tres. En la categoría amateur, ALL THAT JAZZ y CHICAS MALAS encabezan la lista con doce nominaciones cada una. Les siguen ANASTASIA con diez, SISTER ACT con seis y LA FUERZA DEL DESTINO con cinco.

Entre los nominados figuran nombres como Naím Thomas, Sara Pérez, Juan Carlos Martín, Dídac Flores, Santiago Sánchez, Víctor Lucas y Mamen Mengó, además del escenógrafo Luis Crespo, con tres nominaciones. Los premiados se darán a conocer durante la ceremonia en Madrid.

La gala servirá como punto de encuentro entre productoras, artistas, técnicos y creativos del sector. Para reforzar el impacto de estos premios, se ha creado la figura de los AmigOFF, profesionales del sector que colaboran como embajadores para apoyar y dar visibilidad a los proyectos participantes.

Estos galardones nacen con el propósito de visibilizar el trabajo de compañías independientes y amateurs que, temporada tras temporada, contribuyen a enriquecer la cartelera de teatro musical.

