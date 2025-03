Interview: Hablamos con Alberto Frías sobre EL BATEO y LA REVOLTOSA

Get Access To Every Broadway Story



Alberto Frías, actor, dramaturgo y director de escena, es una de las figuras más versátiles del panorama escénico actual. Apasionado de la zarzuela, ha interpretado títulos emblemáticos como LA VERBENA DE LA PALOMA y rendido homenaje al género con POR LA CALLE DE LA ZARZUELA. Durante el mes de abril, dará vida a Lolo en EL BATEO y a Atenedoro en LA REVOLTOSA en el Teatro de la Zarzuela, demostrando su talento tanto en la comedia como en el drama. Como cofundador de SING US, ha apostado por espectáculos innovadores con música en directo, como THE CLOWN o MILLENIAL THE SHOW. Además, tras dirigir VOCAL EXPRESS, se prepara para su participación en SINFÓNICO Alan Menken en el Nuevo Teatro Alcalá, un tributo a uno de los grandes compositores del cine y el teatro musical.

Fotografía: Gemma Escribano

Broadwayworld: Interpretas a Lolo en EL BATEO y a Atenedoro en LA REVOLTOSA. ¿Qué nos puedes contar sobre estos personajes?

Alberto Frías: Son dos personajes muy distintos. Lolo es el enamoramiento y la pasión, que busca el sueño de ser padre, formar una familia y ser feliz. Atenedoro es todo lo contrario: es un golfillo de Madrid al que le gustan mucho las mujeres. Se va a encontrar con Mari Pepa, una mujer fatal que le hace olvidar que se casa en unos días.

Broadwayworld: Vuelves a trabajar bajo la dirección escénica de Juan Echanove. ¿Cómo ha sido este proceso de ensayos?

Alberto Frías: Está siendo un proceso complicado ya que Juan tiene poco tiempo para dirigir, pero tiene un equipo detrás estupendo. Además, tiene un reto importante que es montar dos obras que, aunque son de género chico, son muy reconocibles y muy importantes en el Teatro de la Zarzuela.

Broadwayworld: Has participado en montajes icónicos como LA VERBENA DE LA PALOMA y, además, has hecho tu propio homenaje al género con POR LA CALLE DE LA ZARZUELA. ¿Qué significa para ti la zarzuela y cómo ves su acogida entre el público actual?

Alberto Frías: Para mí la zarzuela lo es todo. Soy de los que reivindican que es nuestro musical propio y que tendríamos que darle más valor. Tenemos obras, como LA VERBENA DE LA PALOMA, que tiene una música muy nuestra y que nos toca. Por eso, todos lo recibimos de una forma festiva y emotiva, porque son melodías que siempre están ahí. Además, el público las recibe muy bien, tanto jóvenes como personas más mayores.

Fotografía: Gemma Escribano

Broadwayworld: A lo largo de tu carrera, has trabajado en diversos géneros teatrales, desde el teatro musical hasta el teatro gestual. ¿Tienes alguna preferencia o disfrutas más de la combinación de ambas disciplinas?

Alberto Frías: A mi me gusta subirme a un escenario. Creo que no habría que hacer tanta distinción, porque al final subirse a un escenario requiere de concentración, estudio, compañerismo y muchas horas de dedicación. No tengo preferencia por ninguno, pero la zarzuela me gusta mucho interpretarla.

Broadwayworld: Has trabajado tanto como actor sobre el escenario como en la dirección teatral. ¿Cómo ha influido esta doble perspectiva en tu carrera profesional?

Alberto Frías: Ahora elijo mucho los proyectos y, proyectos como EL BATEO y LA REVOLTOSA, me llaman mucho. Pero estoy en un momento en el que estoy dejando más de lado los escenarios en cuanto a actor y cantante y me estoy dedicando más a la dirección. Combinarlo es complicado porque, al final, requiere de mucha concentración y de estar al cien por cien, pero tengo un equipo maravilloso y unos colaboradores fantásticos que me hacen la vida muy fácil.

Broadwayworld: Como cofundador de SING US, has trabajado en la producción de espectáculos que combinan música y puesta en escena de manera innovadora. ¿Cuál ha sido la visión principal de la productora desde sus inicios y cómo ha evolucionado a través de proyectos como MARÍA CALLAS, THE CLOWN o MILLENIAL THE SHOW?

Alberto Frías: Tanto Eva como yo teníamos claro, desde un principio, dignificar el sector y llevar música en directo, música con músicos de verdad. Queríamos llevar claridad a nuestros espectáculos. A THE CLOWN, que fue nuestro primer espectáculo, le siguieron muchos otros. MILLENIAL THE SHOW, por ejemplo, se alejaba un poco de la música clásica, pero tenía estos mimbres. Siempre hay algo que nos ha caracterizado y es la calidad de lo que hacemos.

Broadwayworld: Acabas de dirigir VOCAL EXPRESS que se ha presentado en el Festival Fetén. ¿Cuál fue la recepción de este nuevo espectáculo de DIMENSIÓN VOCAL?

Alberto Frías: Ha sido fantástico. VOCAL EXPRESS es una obra de teatro y un musical. La compañía no estaba acostumbrada a algo tan teatral y confiaron en mí para crear este espectáculo que muy pronto va a estar en escenarios en Madrid. Es un espectáculo muy canalla, para todos los públicos y ha gustado mucho. No nos imaginábamos que la reacción del público fuese a ser tan buena, la verdad.

Broadwayworld: Participarás como solista en SINFÓNICO Alan Menken en el Nuevo Teatro Alcalá, un homenaje a uno de los compositores más influyentes del cine y el teatro musical. ¿Qué significa para ti formar parte de este espectáculo y cómo está siendo el proceso para interpretar estas icónicas canciones?

Alberto Frías: Desde SING US lo que hacemos es homenajear y hacer música eterna y bonita. Nos preguntábamos como Alan Menken no tenía un homenaje y, al final, va a ser un homenaje con una Orquesta Sinfónica y con artistas de primer nivel. El proceso está siendo fantástico, eligiendo música que conoce todo el mundo combinándola con otras que no se conocen tanto. Estoy deseando ponerme a cantar esas piezas tan icónicas y, además, rodeado de unos compañeros como Talía del Val, Cristina Llorente y Manu Pilas, además de algunas sorpresas más. La dirección musical la está llevando Rubén Jordán, que es un director maravilloso, y está siendo un proceso súper fructífero.

