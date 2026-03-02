SR. ENGENHEIRO Comes to Teatro Tivoli BBVA in April

🎭 NEW! Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for & beyond. ✨ Sign Up

Esta é a história de um antigo primeiro-ministro, desde os seus modestos começos nas Beiras até à sua vida em Paris.

Pelo caminho, há um melhor amigo muito generoso, uma assessora que acredita piamente nele, um motorista que sabe demais e licenciaturas ao domingo.

Há também um procurador que vai tentar perceber onde acaba a amizade e começa o favor, apesar do Sr. Engenheiro continuar convencido de que tudo não passa de uma cabala.

“Sr. Engenheiro” é uma crónica de costumes, um retrato político-social de um mundo de fotocópias, escutas e amigos muito amigos.

O resto venham descobrir ao vivo, pois no teatro — ao contrário dos processos — não há segredo de justiça.

Inspirada na realidade política e social portuguesa e em factos públicos. A peça segue a tradição da crónica de costumes portuguesa, através de uma abordagem humorística a acontecimentos que já fazem parte do imaginário coletivo nacional.