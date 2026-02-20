Leo Middea Comes to Teatro Tivoli BBVA

🎭 NEW! Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for & beyond. ✨ Sign Up

Leo Middea comes to the Teatro Tivoli BBVA next month. The performance is set for 11 March 2026.

O cantor e compositor Leo Middea anuncia o concerto de estreia, em Lisboa, do seu novo álbum, “Notícias de Puglia”. O espetáculo inédito com banda terá lugar no Teatro Tivoli BBVA, no dia 11 de março, com convidados especiais.

“Notícias de Puglia” é o sétimo disco de Leo Middea. Composto ao longo dos últimos dois anos, as canções nasceram em viagens, camarins e hotéis, refletindo a experiência de mais de 300 concertos em 16 países.

O álbum é um trabalho de entrega, que explora a busca por liberdade interna e a necessidade de reconexão com as suas origens. É um convite para sentir sem reservas e celebrar o amor.