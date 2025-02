O PLANETA É A NOSSA CASA Comes to Teatro Tivoli BBVA

Enter Your Email to Unlock This Article



O Jardim Zoológico e a Plano 6 juntam-se, mais uma vez, para apresentar um musical delicioso sobre a importância de preservar e conservar. Sobre a certeza de que todos os gestos contam e que todos nós contamos.

Zé e Emma, pai e filha, vão fazer uma trilha pela natureza. O Zé é biólogo no Jardim Zoológico e quer que a sua filha viva uma experiência no meio da natureza. Emma está ansiosa por ver as espécies que o passeio lhe vai mostrar. E está absolutamente em êxtase com a hipótese de se cruzarem com um koala, um dos seus animais favoritos. Emma já viu um koala no Jardim Zoológico mas nunca num habitat natural. O local do passeio, tão bem escolhido pelo Pai Zé, é rico em fauna e flora e promete muitas surpresas e aventuras.

Koalas, abelhas, cangurus… e pasme-se, até um Dinossauro! Está lançada a nossa história… A partir de agora tudo pode acontecer!

A nossa peça é uma aventura recheada de emoções fortes, cheia de música, cor e alegria que não deixará ninguém indiferente. De mãos dadas, humanos e animais, cada um fará a sua parte, e com eles vamos aprender um bocadinho mais sobre a importância de cuidar do nosso planeta. O momento é AGORA. Não há um planeta B.

