BWW Feature: WILLIAM SPAAIJ REGISSEUR VAN ZODIAC DE MUSICAL

Breda, 7 december 2020

Producent Peet Nieuwenhuijsen is blij dat William Spaaij de regisseur wordt van de nieuwe grootschalige productie ZODIAC de musical. Als acteur heeft William Spaaij al in vele musicals gestaan en ook als regisseur heeft hij inmiddels de nodige ervaring met producties als Voor alles een eerste keer en Stil in mij. De regisseur heeft zin om te gaan werken met de cast van ZODIAC de musical. 'In deze geweldige voorstelling staan bewustwording en verbinding centraal. Het is heel mooi om dit epische verhaal zo tot leven te mogen brengen,' laat William weten. Op een later moment zal bekend worden welke acteurs en actrices in de cast zitten. ZODIAC de musical gaat in april 2021 in première in de voormalige koepelgevangenis van Breda.

Het verhaal

ZODIAC de musical wordt een bijzonder theaterspektakel. Bezoekers zullen in deze voorstelling de toekomst van planeet Aarde zien. En dat alles vanuit de ogen van de twaalf sterrenbeelden. In de musical wordt Boogschutter naar beneden gestuurd om te onderzoeken wat er nog te redden valt. Maar daarbij verliest hij zijn hart aan de opstandige dochter van de secretaris-generaal. Wat volgt, is een verhaal vol van spanning en actualiteit maar ook vol humor en romantiek. Uniek aan deze voorstelling is dat het zich letterlijk in de lucht afspeelt, de zodiac (de dierenriem) bevindt zich immers in het heelal. Door de ronde zaal en enorme hoogte van de koepel worden bezoekers aan alle kanten door het verhaal omgeven.

Over Stichting Zodiac

Stichting Zodiac zet zich in om mensen en organisaties te inspireren tot een bewuster leven. Dat doet de Stichting met eigentijdse theaterproducties. Met actuele verhalen, toepassing van nieuwe technologie en een betoverende mix van toneel, muziek en dans. In april 2021 brengt Stichting Zodiac zijn eerste theaterspektakel in De Koepel in Breda.

De kaartverkoop voor ZODIAC de musical start op 14 januari. Meer informatie: www.zodiacdemusical.nl

