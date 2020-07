BWW Feature: WILLEMIJN VERKAIK ZINGT 'POSITIEVE LIEDJES' at Wilminktheater Enschede

Enschede, 6 juli 2020

Musicalactrice en zangeres Willemijn Verkaik is zondag 12 juli de uitsmijter van het meerdaagse muziektheaterprogramma 'Honderduit' in het Wilminktheater en het Muziekcentrum in Enschede. In 'And now...' brengt de musicalster een uur lang 'positieve liedjes' die een inkijkje geven op de afgelopen coronaperiode. "Het wordt een concert met verschillende stijlen. Ik zing ook veel dingen die mensen niet van mij kennen'', zegt Willemijn Verkaik.

Zo sta je op Broadway in Wicked, zo sta je in het Wilminktheater met een eigen concert 'And now...' Willemijn Verkaik is blij dat ze weer kan optreden. Op 9 en 10 juli doet ze de show 'And now...' al in het DeLaMar in Amsterdam. Op 12 juli staat ze samen de muzikanten Bart van Hoof (haar man; blaasinstrumenten) en Mark Kuypers (piano) op het podium in Enschede. "Het is heel leuk dat we weer mogen. Ik speel niet zo vaak in Enschede. Alhoewel, ik was er in januari nog met de musical Annie. Het is leuk om weer lekkere muziek te kunnen maken en dat te delen.''

Willemijn Verkaik schitterde in tal van musicals, zoals Elisabeth, Tarzan, Ghost, Aïda, Mamma Mia! Bat Out of Hell en Eternity. Haar vertolking van Elphaba in Wicked bezorgde haar internationale roem. De tour met Annie werd dit jaar afgebroken vanwege de uitbraak van corona. "We moesten stoppen'', zegt ze. "Het is een hele gekke periode geweest. Ik heb veel in het buitenland gezeten en ik heb vaak mijn man moeten missen, maar nu was het wel fijn om weer samen te zijn, al was de situatie natuurlijk vervelend. Maar ik ben gelukkig niet ziek geweest, we zijn allemaal gezond gebleven.''

Waitress

De volgende musical waarin Verkaik zou spelen, Waitress, stond voor september op de rol, maar dat is in de ijskast gezet. "Voorlopig gaat het niet door, maar we weten nog niet hoe het zal gaan - het is nog onzeker.''

Mengelmoesje

In 'And now...' brengt ze verschillende stijlen muziek: kleinkunst, pop, musical. "Een mengelmoesje'', noemt ze het zelf. "Er is veel te vertellen over de afgelopen tijd. Hoe druk het eerst was en hoe er ontzettend aan de rem werd getrokken. Er kon even niks meer. Maar als artiest blijf je plannetjes maken. Je wilt de moed erin houden.'' Verkaik en haar man zochten 'mooie liedjes' die bij dat gevoel passen. "We hebben samen gebrainstormd. In het algemeen zijn het positieve liedjes die we hebben uitgezocht. Het zijn liedjes geworden in verschillende stijlen. Bekende liedjes in een ander jasje en liedjes die ze nog niet van mij kennen.''

Eén song die ze bij het optreden gaat doen in 'And now...' wil ze al wel prijsgeven. Het lied komt uit de musical Ghost: 'Here right now'. Verkaik: "We zijn in het moment. Dit is waar je het mee moet doen.''

