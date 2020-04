BWW Feature: STUDIO 100 SAMEN THUIS VERWELKOMT KOBE VAN HERWEGEN, DIE KINDEREN LEERT GOOCHELEN IN 'HET WONDER VAN VANDAAG'

Vanuit zijn goochelatelier leert Kobe Van Herwegen elke dag een wondertje aan in 'het wonder van vandaag'. Kobe brengt dagelijks een aflevering waarin hij een truc toont en een eenvoudig wondertje uit de doeken doet. Telkens speelt een bekend personage uit de wereld van Studio 100 de hoofdrol in deze goocheltruc. Deze filmpjes zijn exclusief te zien via Studio 100 Samen Thuis, het nieuwe platform van Studio 100 dat speciaal voor deze bijzondere tijden werd gecreëerd.

Met deze goochelfilmpjes gaat Kobe Van Herwegen terug naar zijn roots. Zo maakte de acteur in opdracht van Studio 100 en Ketnet in 2008 de succesvolle tv-reeks 'AbraKOdabra' en was hij tevens de vaste huisgoochelaar voor Ketnet en in het programma 'De wereld van K3'.

Kobe Van Herwegen: "Hoewel ik met goochelen voor kinderen gestopt was, kreeg ik in deze periode vaak de vraag om terug iets maken om de jongsten wat afleiding te bezorgen. Studio 100 was meteen voor het idee gewonnen. Ik maakt een setje in mijn atelier en benoemde mijn lief prompt tot cameraman."

Over Kobe

Kobe Van Herwegen is al sinds jong door goochelen begeesterd. Naast zijn diverse televisie en theateropdrachten schreef hij intussen twee boeken over de goochelgeschiedenis, waarvan één begin volgende maand in Verenigde Staten zal uitkomen.

Als wrapper was Kobe van 2006 tem 2011 actief op Ketnet, waarna hij ook nog rollen speelde in 'Ghost Rockers', 'Flin & Flo' en andere reeksen. Momenteel is hij vooral aan het werk als musicalacteur in binnen en buitenland. Zo was Kobe in Nederland te zien in de rol van Pumbaa in de musical The Lion King.

Ook hij kreeg te kampen met een onverwacht lege agenda en die wil hij op deze wijze ludiek invullen. Kobe Van Herwegen: "Stil zitten zit niet in mijn aard. Als ik me op deze wijze creatief kan bezighouden en de kijkers enige afleiding kan bezorgen is dat dubbel gewonnen, toch?"

Studio 100 Samen Thuis

Na de zeer positieve reacties op de K3-clip "Handjes Wassen", die intussen al meer dan 1 miljoen keer online bekeken werd, kwam Studio 100 aan het begin van de paasvakantie met een nieuw initiatief: Studio 100 Samen Thuis. Op dit nieuwe platform kunnen gezinnen met kinderen heel wat ideeën vinden om zich thuis te vermaken.

Van bekende Studio 100-figuren als Bumba, K3, Nachtwacht en Samson & Marie wordt er zowel leuk kijk- en luisterplezier voorgesteld, als speels materiaal voor thuisactiviteiten. Studio 100 koos ervoor om zowel inspiratie aan te bieden waar ouders samen met hun kinderen mee aan de slag kunnen, als inhoud waar kinderen zich een tijdje alleen mee kunnen bezighouden.

'HET WONDER VAN VANDAAG'

Vanaf 21/4 te bekijken in Studio 100 Samen Thuis

www.studio100.com/samenthuis





Related Articles Shows View More Netherlands Stories