BWW Feature: STERRENCAST IN JESUS CHRIST SUPERSTAR IN CONCERT at Tour

Sterrencast in Jesus Christ Superstar in Concert

Utrecht, 13 januari 2020

Met oa René van Kooten, Berget Lewis, Charly Luske en Richard Groenendijk

In april keert Jesus Christ Superstar in Concert terug in de Nederlandse theaters.

Behoorlijk exclusief, want de speciale concertversie van deze welbekende musicalklassieker is slechts vier keer in heel Nederland te zien. Jesus Christ Superstar, één van de parels van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, vertelt over de laatste zeven dagen uit het leven van Jezus Christus. a??

Dit gebeurt grotendeels vanuit het oogpunt van Judas. Uiteindelijk leidt het verhaal tot één van de belangrijkste gebeurtenissen uit onze vroege geschiedenis; de kruisiging van Jezus Christus.

Producent Shows & Events zorgt in april voor een Engelstalige concertshow met bekende Nederlandse solisten uit allerlei genres, waarin juist de wereldberoemde hits als 'I Don't know how to love him' en 'Superstar' centraal zullen staan.

Musicalacteur René van Kooten zal de rol van Jezus spelen, souldiva Berget Lewis is Maria Magdalena, rocker Martin van der Starre en Charly Luske delen de rol van Judas en cabaretier Richard Groenendijk zal te zien zijn als Koning Herodes.

Jesus Christ Superstar is toepasselijk rond de Paasdagen vier keer te zien: 6 april Nieuwe Luxor Theater Rotterdam, 7 april De Kring in Roosendaal, 13 april de Spiegel in Zwolle en 14 april in de Stadsschouwburg in Nijmegen.

Tickets en info via www.jcsconcert.nl





