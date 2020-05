BWW Feature: ROOXLIVE PRESENTEERT: LIVE MINI-MUSICALCONCERTEN, ELKE KEER OP EEN ANDERE, BIJZONDERE LOCATIE. at Tour

Persbericht

Amsterdam, 3 mei 2020



RooxLive presenteert: LIVE Mini-Musicalconcerten, elke keer op een andere, bijzondere locatie.



In tijden van COVID-19 is een ding zeker. Creativiteit laat zit niet beperken.

Een eerder initiatief van Steven Roox (samen met Rudy Hellewegen), Broadway op de Bank, is sinds de aangescherpte regelgeving niet meer mogelijk.

Gelukkig is Steven niet voor een gat te vangen en heeft iets nieuws bedacht.



LIVE Mini-Musicalconcerten, elke keer op een andere, bijzondere locatie, waar onder de muzikale begeleiding van Steven op piano, bekende en mindere bekende musicalsongs worden gezongen, steeds in een wisselend thema.



Naast de talloze prachtige muzikale initiatieven die er al zijn, is deze speciaal voor de musicalliefhebber. De Nederlandse musicalcultuur is booming en daarom is dit een traktatie voor alle fans én voor de musicalacteurs die hieraan meewerken, die sinds de crisis niet meer hun vak kunnen beoefenen.



Alle concerten worden rechtstreeks gestreamd en zijn slechts 1 dag te zien!



Eerste editie Pasen: Jesus Christ Superstar; Fort Nigtevecht.

Tweede editie The Hunchback of Notre Dame; DeLaMar Theater.

Derde editie Koningsdag; Hotel Arena Amsterdam.



In de eerste 3 edities waren deze musicalacteurs al te zien:

Loïs van de Ven, Linda Verstraten, Sjoerd Oomen, David van den Tempel, Ruud van Overdijk, Cecilia Adorée, Milan van Waardenburg, Diederick Ensink, Martijn van Voskuijlen en Frank Beurskens.



Bevrijdingsdag 2020



De vierde editie is aankomende dinsdag om 16.30 uur op musicalsites.nl en hun social kanalen, LIVE vanuit de Koepelgevangenis Breda. Het thema: musicalsongs over gevangenschap en vrijheid, wat natuurlijk mooi in lijn ligt met de viering van onze 75 jaar vrijheid.



De cast:

Wim van den Driessche (Les Misérables, Was Getekend Annie MG Schmidt, Elisabeth).

Wieneke Remmers ( The Sound of Music, Schuld, Sonneveld)

Nandi van Beurden (Amélie (D), Beauty and the Beast, Hello Dolly!)

Jeroen Robben (Tina de musical, We Will Rock You, Hair)



De cast blijft op afstand van elkaar, maar door dit mooie initiatief, zijn we als publiek dichterbij dan ooit. Op het oneindig mooie musicalgenre en de pareltjes die daar te vinden zijn, bekend en minder bekend repertoire. Een schatkist aan mogelijkheden.



Voor meer info: www.musicalsites.nl of de social kanalen van Musicalsites.nl





Related Articles Shows View More Netherlands Stories