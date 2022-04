BWW Feature: Pia Douwes ontvangt Oeuvre Award bij Musical Awards!

Vijfendertig jaar na haar grootse Nederlandse debuut in de musical Cats krijgt Pia Douwes tijdens het Musical Awards Gala op 28 april in Rotterdam Ahoy de Holland Casino Oeuvre Award uitgereikt. De Stichting Musical Awards kende deze prijs in het verleden al diverse keren toe aan grootheden in de nationale en internationale musicalwereld.



Volgens de Stichting Musical Awards is Pia Douwes Nederlands grootste musicalvedette. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Al in 2002, twintig jaar geleden, heeft Pia als enige in Nederland de award voor beste musicalactrice in het buitenland mogen ontvangen. Daarna is deze prijs nooit meer uitgereikt. Sinds haar debuut in de musical Little Shop of Horrors in Wenen in 1986 heeft ze in meer dan vijftig producties gespeeld. Voorstellingen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Amerika en Rusland. En nog altijd staat Pia graag op het toneel. Komend seizoen is de musicalactrice te zien in de musical The Prom, een productie van De Graaf & Cornelissen Entertainment. Daarin vertolkt ze de rol van Dee Dee Allen, het personage dat in de film werd gespeeld door Meryl Streep. Waar Pia ook om geroemd wordt, is dat ze haar kennis graag met nieuwe talenten deelt. Zo geeft ze achter de schermen regelmatig workshops en is ze als juryvoorzitter te zien geweest in het AvroTros programma Op zoek naar Maria.



'Het is niet vanzelfsprekend dat we ieder jaar de Oeuvre Award uitreiken,' laat Erwin van Lambaart, voorzitter van de Stichting Musical Awards weten. 'Dit jubileumjaar mag deze belangrijke prijs echter niet ontbreken. Ook omdat het voor ons direct vaststond dat er dit jaar maar een vrouw is die voor deze award in aanmerking komt. Het is onze overtuiging dat we Pia Douwes een van Nederlands grootste musicalvrouwen mogen noemen. Er is niet een collega van haar die zoveel, en met groot succes, zowel in Nederland als op de grote podia in het buitenland grote hoofdrollen heeft gespeeld. Zij heeft daarbij keer op keer haar veelzijdige en hoogwaardige artistieke talent getoond. Daarin staat ze op eenzame hoogte. Ook haar inspirerende bijdrage aan het begeleiden en ontwikkelen van jong talent mag hierbij niet onvermeld blijven. Als geen ander verdient zij daarom de Holland Casino Oeuvre Award 2022'.



In 2004 is de eerste Oeuvre Award uitgereikt. Andrew Lloyd Webber was de eerste die deze heeft ontvangen. Daarna volgden bekende theatermensen als Henk van der Meijden, Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt (postuum uitgereikt), Yan Tax, Björn Ulvaeus, Jos Brink en Frank Sanders, Joop van den Ende, Simone Kleinsma en Willem Nijholt.



De rechtstreekse uitzending van het Musical Awards Gala is op 28 april op NPO1 bij de AVROTROS om 20.30 uur. De presentatie is in handen van Frits Sissing.