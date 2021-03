BWW Feature: JESUS CHRIST, EEN MUSICALCONCERT MET VAJÈN VAN DEN BOSCH EN RENE VAN KOOTEN

Waar de theaterdoeken in vele theaters dicht (moeten) blijven, haalt RooxLive samen met een fenomenale cast het doek weer op. Dit alles gebeurt in het weekend van de wederopstanding, oftewel: Pasen. Op zaterdag 3 april vindt de release plaats van het unieke musicalconcert: Jesus Christ. Een bijzonder concert waarin een reeks heilige songs uit musicalklassiekers ten gehore worden gebracht door een fantastische cast (Vajèn van den Bosch, René van Kooten, Milan van Waardenburg, Wart Kamps en Steven Roox).

Hits uit theaterfenomenen als Jesus Christ Superstar, Sister Act en Les Misérables passeren de revue onder muzikale leiding van Bernd van den Bos en zijn geruggesteund door een koor van laatstejaarsstudenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten uit Tilburg.

Liefhebbers kunnen de hele maand lang genieten van een goddelijk concert dat exclusief online te bewonderen is. Kaarten zijn te koop via www.rooxlive.com. Het bijzondere is dat de opbrengst van elk ticket integraal gaat naar alle deelnemende artiesten en crewmembers, die helaas nog steeds te kampen hebben met de kaalslag in de culturele wereld.

Producent RooxLive bracht afgelopen jaar de allereerste concerten online, en vond met zijn shows daarna de weg naar de theaters, met als hoogtepunt een concertreeks in de Koepelgevangenis van Breda.

Tickets vanaf 12,50 inclusief servicekosten. Kaarten en meer info zijn te vinden via www.rooxlive.com.

Cast

Vajèn van den Bosch stond al op jonge leeftijd in mooie rollen op de planken, en na haar deelname aan The Voice Kids kwam haar loopbaan in een stroomversnelling. Afgelopen jaren schitterde ze in musicals als On Your Feet en Grease. Ook speelde ze in de tv-serie Nieuwe Tijden en is ze de stem van Vaiana in Disney's gelijknamige animatiefilm.

René van Kooten kende zijn doorbraak in de musicalwereld met hoofdrollen in shows als Aida, Les Misérables en Beauty and the Beast. In 2013 vertolkte hij reeds de rol van Jezus in The Passion. Hij won in 2019 nog een Musical Award voor zijn rol als Che in Evita.

Milan van Waardenburg speelde in Duitsland prachtige rollen als Herbert in Tanz der Vampire en was alternate Quasimodo in Glöcker von Notre Dame. In Nederland is hij bekend geworden door zijn rol als Dmitri in de Broadwaymusical Anastasia.

Wart Kamps is een veelgevraagd acteur bij gerenommeerde gezelschappen als Theater Rotterdam (vroeger bekend als het RoTheater). Voor zijn rol als Cyrano in De zere neus van Bergerac won hij in 2016 een Johnny Kraaijkamp Musical Award.

Steven Roox speelde in veel musicals, waaronder Anastasia, Ciske de Rat en Hij Gelooft in Mij. Op televisie speelde hij rollen in onder meer Galaxy Park en Campus12. Hij is de drijvende kracht achter RooxLive, en producent van muzikale acts als The JukeBoxBoys en Musique à la Carte.

Bernd van den Bos verdiende zijn sporen als pianist én als muzikaal leider. Hij begeleidde workshops van oa Andrew Lloyd Webber, en solisten als Simone Kleinsma en Paul de Leeuw weten ook hun weg te vinden tot Bernd.

Op televisie was hij te zien bij oa X-Factor, Pauw&Witteman, DWDD, Koffietijd en veel andere producties. Afgelopen jaar tourde hij met met René van Kooten en Brigitte Heitzer door de Nederlandse theaters met het programma 'René en Brigitte doen het samen'.