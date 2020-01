BWW Feature: HIT VAN EDINBURGH FRINGE FESTIVAL VOOR HET EERST OP TOURNEE DOOR NEDERLAND at National Tour: Explosief en kleurrijk! 

TAGO was een hit op het Edinburgh Fringe Festival in 2016 en bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Tago betekent: de wereld verlichten met het slaan op de trommel. Als een energieke wervelwind raast TAGO over het podium; een adembenemende mix van traditionele Koreaanse instrumenten -van gigantische drums tot kleine percussie- in combinatie met kleurrijke dans en Oosterse vechtsporten. Edinburgh Fringe Festival zal op 6 februari 2020 in première gaan in Theater de Stoep in Spijkenisse. Daarnaast gaan het op tournee van 4 februari 2020 tot 28 februari 2020.



kracht, discipline én humor

De zes muzikanten doen er alles aan om je te betoveren met hun kracht, hun discipline én hun humor. Met veel vrolijkheid worden de instrumenten geïntroduceerd, van een klankschaal tot een gigantische trommel en alles daartussenin. Soms bewegen ze in opperste concentratie, op een manier die aan martial arts doet denken, soms slaan ze er lekker op los. Een feest voor de hele familie!



Laat je verrassen door de kracht van de drummers en geniet van de kleurrijke samensmelting van drum en dans. Edinburgh Fringe Festival zal op 6 februari 2020 in première gaan in Theater de Stoep in Spijkenisse en gaat op tournee van 4 februari 2020 tot 28 februari 2020.

