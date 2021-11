​​BWW Feature: EERSTE LED-BOX THEATER TER WERELD VOOR ONE DE MUSICAL at Studio's Aalsmeer

​​

De spektakelproductie ONE de Musical zal plaats gaan vinden in het eerste LED-Box theater ter wereld. Afgelopen maanden is het voormalige Broadway theater in Studio's Aalsmeer, waar de musical op 28 november in première gaat, volledig verbouwd en volgehangen met grote state of the art LED-panelen. ONE de Musical is daarmee de eerste productie ter wereld die in zo'n geavanceerd theater zal staan.

Voor producer en schrijver Roel Pieters komt hiermee een droom uit. Sinds het idee voor ONE de Musical bij hem is ontstaan, is hij bezig om er een theatervoorstelling van te maken die zijn weerga niet kent. Niet alleen qua verhaal en dynamiek, maar ook technisch is deze spektakelmusical een hoogstandje geworden. In Studio's Aalsmeer, waar al veel televisiegeschiedenis is geschreven, wordt nu dus ook op het gebied theatertechniek een unieke prestatie geleverd.

'We zijn er trots op dat dit theater het eerste LED-Box theater ter wereld is,' laat Roel Pieters weten. 'Overal hangen LED-panelen. Op het toneel, maar ook in de zaal. Zowel aan de zijkanten als boven het publiek hebben we LED-wanden laten bevestigen. Het publiek zit dus in een heel dynamische wereld, die door de LED-panelen in alles veranderd kan worden. Door deze all-around performance beleef je de musical als nooit tevoren. Verder maken waanzinnige muziek, fantastische songs, geweldige choreografie en sensationele free runners en acrobaten deze beleving compleet.'

ONE de Musical vertelt het hartstochtelijke verhaal van Amon (Soy Kroon), een stoere arbeider aan de piramide en prinses Mira (Nienke Latten), een rebelse prinses die tegen alle regels in gaat en haar eigen hart volgt. ONE is het verhaal over een verboden liefde die zich door niets of niemand laat stoppen. Naast Soy Kroon en Nienke Latten zijn andere hoofdrollen weggelegd voor Edwin Jonker, Peter Lusse en Jasper Kerkhof.

ONE de Musical is vanaf 28 november exclusief te zien in het LED-Box Theater Aalsmeer, Van Cleefkade 15.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.onedemusical.nl