BWW Feature: DISNEY'S ALADDIN GROTE WINNAAR MUSICAL AWARDS 2022 at RTM Stage Rotterdam!

Vanavond zijn, vanuit RTM Stage, de nieuwe grootste theaterzaal van Nederland, in Rotterdam Ahoy, de Musical Awards 2022 uitgereikt. De vakjury, bestaande uit Jon van Eerd, Hilde Scholten, Arno Gelder, Dianne Zuidema, Joy Kreiken, Maurice Luttikhuis, Michiel de Regt, Henriëtte Tol en Rennie Rijpma, heeft in 19 verschillende categorieën de winnaars verkozen. Grote winnaar is Disney's Aladdin met 7 awards. Aladdin ontving ook nog de Leukstetickets.nl Publieksprijs voor Beste Musical 2022, deze award werd uitgereikt door Stanley Burleson. De musical The Rocky Horror Show ontving de award voor Beste Kleine Musical en 14 de musical ontving de award voor Beste Nederlands Oorspronkelijke Musical.

Oeuvre Award

Vijfendertig jaar na haar grootse Nederlandse debuut in de musical Cats heeft Pia Douwes tijdens het Musical Awards Gala de Holland Casino Oeuvre Award ontvangen. De Stichting Musical Awards kende deze prijs in het verleden al diverse keren toe aan grootheden in de nationale en internationale musicalwereld.

De winnaars:

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een Grote Musical:

Nyassa Alberta (Tina, de Tina Turner Musical)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een Grote Musical:

Stanley Burleson (Disney's Aladdin)

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een Kleine Musical:

Willemijn Verkaik (Come From Away)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een Kleine Musical:

Sven Ratzke (Rocky Horror Show)

Beste Vrouwelijke Bijrol:

Dorien van Gent (Hij Gelooft in Mij)

Beste Mannelijke Bijrol:

Roberto de Groot (Disney's Aladdin)



AFAS Award voor Aanstormend Talent:

Dave Rijnders (Disney's Aladdin)

Beste Regie:

Antoine Uitdehaag (Come From Away)

Beste Choreografie:

Beste Decor, Toneelbeeld en Projecties:

Roos Veenkamp (Come From Away)

Beste Lichtontwerp:

Coen van der Hoeven (Titanic de Musical)

Beste Geluidsontwerp

Jan van Dijk (Titanic de Musical)

Beste Kostuums, Kap & Grime:

Arno Bremers (Titanic de Musical)

Beste Muziek, Liedteksten en Arrangementen:

Beste Script en Dialogen:

Beste Vertaling:

Erik van Muiswinkel (Disney's Aladdin)

Holland Casino Oeuvre Award

Beste Grote Musical:

Disney's Aladdin - Stage Entertainment Nederland

Beste Kleine Musical:

Rocky Horror Show - De Graaf & Cornelissen Entertainment

Beste Nederlands Oorspronkelijke Musical:

14 de musical - Out of Office Producties

De Leukstetickets.nl Publieksprijs Beste Musical 2022:

De Leukstetickets.nl Publieksprijs Beste Musical 2022 is deze avond uitgereikt aan Disney's Aladdin. De afgelopen maand kon het Nederlandse publiek stemmen op de verschillende musicals die afgelopen seizoen waren te zien en de meeste stemmen gingen naar de musical Disney's Aladdin die te zien is in het AFAS Circustheater in Scheveningen.