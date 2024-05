Teocuahuitl, Divina Madera Y Reflejos Fraccionados, Muestras Didácticas De La Escuela De Artesanías Del Inbal

Get Access To Every Broadway Story



La Escuela de Artesanías (EA), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizará durante mayo la apertura de las muestras didácticas de la Academia de Ebanistería y Vitrales, que llevan como título Teocuahuitl, divina madera y Reflejos Fraccionados, respectivamente.

Teocuahuitl, divina madera presenta una propuesta que integra 30 piezas utilitarias y de decoración, en las cuales pueden observarse técnicas de marquetería y tallado; la exposición se presentará el 17 de mayo a las 19:00 h, en la Galería Principal de la institución y podrá ser observada hasta el 31 del mismo mes.

Por su parte, Reflejos fraccionados, de la asignatura de dibujo, perteneciente a la Academia de Vitrales, contará con alrededor de 17 obras elaboradas por estudiantes de esta disciplina; permanecerá en la Galería Principal de la EA, del 31 de mayo ­–a partir de las 12:00 h­– al 14 de junio.

Dentro de las actividades que realiza la Escuela de Artesanías se organizan anualmente las muestras didácticas de cada Academia, las cuales buscan abonar a la formación de cada uno de los estudiantes.

La Academia de Ebanistería se enfoca en los principios de construcción de objetos y mobiliario con madera fina, apartándose de las tendencias de fabricación con tableros y aglomerados. Por su parte, en la de Vitrales, el método que se desarrolla tiene la finalidad de que la técnica aplicada con emplomado, vidrio y serigrafía, participe en el color y movimiento de las imágenes.

Ambas muestras podrán visitarse de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Entrada libre.

