Pedro Lasch: Entre Líneas Cierra Exposición En Laboratorio Arte Alameda Con Múltiples Actividades

El Laboratorio Arte Alameda despide la exhibición Pedro Lasch: Entre Líneas / Between the Lines con actividades e invitados especiales en el recinto, del 16 al 18 de mayo. La muestra del artista visual se podrá apreciar hasta el 19 de mayo en este museo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), conformada por más de 100 piezas que exploran el arte como herramienta, desplazamiento, juego y ficción.

Lasch, de origen mexicano, ha radicado en Estados Unidos desde 1944; algunas de las propuestas desarrollan el arte conceptual, la práctica social, el arte específico de sitio con pintura, fotografías, grabados y obras realizadas en medios tradicionales e innovadores.

Este jueves 16 de mayo, a partir de las 18:30 horas, en la nave central del recinto se realizará la charla Muros, líneas y fronteras, conversación que aportará sobre los procesos creativos, artísticos y colaborativos que las artistas urbanas HOKZYN, Diana Zyan y Tysa Paulina, llevaron a cabo de febrero a abril de 2024, en torno a la intervención mural de la pieza LATINO/A AMÉRICA.

Hablarán sobre técnicas y materiales utilizados, así como temas y conceptos abordados en cada intervención, de igual manera, compartirán experiencias, anécdotas y aprendizajes. Entrada libre, dirigida a público general.

HOKZYN es originaria de Ensenada, Baja California. Es una entusiasta de la pintura en gran formato y la gráfica callejera. Diana Zyan es una artista independiente originaria de la Ciudad de México, experimenta su obra pictórica con diversas técnicas, como aerosol, acrílica, óleo, pastel, entre otras, y la desenvuelve tanto en lienzos, como en diversas superficies. Tysa Paulina, artista visual de la Ciudad de México, su gráfica es psicodélica y orgánica, experimenta con distintas técnicas creativas, interactuando con disciplinas como ilustración, acrílica, repostería, arte digital, y se ha especializado en pintura de gran formato.

Los visitantes tendrán la oportunidad de caminar al lado del expositor, escuchar de primera mano las anécdotas sobre la creación y propuesta de sus obras, el viernes 17 de mayo a partir de las 12:00 h en el recorrido Personajes, lugares y encuentros. Trayectoria de + 30 años. Se visitarán todas las salas con más de 100 piezas creadas desde los años noventa hasta la fecha, en más de 30 años de trabajo. Destacan cinco proyectos participativos exhibidos como archivos que se enfocan en pedagogía y en el aprendizaje, con el objetivo de abordar los sistemas que sustentan las relaciones sociales, políticas y económicas.

Lasch crea lo que denominamos en este proyecto “objetos ambiguos o sociales”, pues sus obras de arte reúnen las características formales de objetos del arte autónomo, con procesos colectivos creados en el tiempo y que pueden tener una variedad de formas, desde pintura, escultura, videos y arte público, instrucciones, conceptos y hasta planes de estudio. La entrada será gratuita y es dirigida al público en general.

El sábado 18 de mayo, a partir de las 11:00 h, se llevará a cabo la visita guiada en el marco del Día Internacional de los Museos: Circuito de Museos Alameda Revolución. El recorrido comenzará en el Atrio del LAA para conocer cómo dialoga el Ex Convento de San Diego, inmueble que data de 1591, con el arte contemporáneo, conducido por el equipo de mediación del recinto. La actividad es gratuita, con cupo para 60 personas. Es requisito el registro previo en: info.artealameda@gmail.com.

La última y nos vamos es el título de la visita guiada en el marco del Día Internacional de los Museos + Horario extendido, además se llevará a cabo un recorrido con el artista Pedro Lasch a través de sus 13 series creadas hace varias décadas.

Lasch es conocido por sus proyectos de prácticas sociales basados en la colaboración horizontal con el fin de generar pedagogía crítica y experimental. Sin embargo, el artista también ha creado obras en formatos tradicionales, como la pintura académica o el arte escultórico público, pero siempre con la intención de generar en las y los espectadores un conocimiento implícito de los sistemas políticos, económicos y sociales bajo los cuales se rigen nuestras interacciones y expectativas de lo común.

Pedro Lasch nació y creció en la Ciudad de México; ha vivido en Nueva York y en Durham, Carolina del Norte, donde es profesor investigador en el Departamento de Arte, Historia del Arte y Estudios Visuales en la Universidad de Duke. Anteriormente en Duke, trabajó como director de Estudios Latinos/as y actualmente colabora como coordinador de Relaciones Comunitarias y director del Laboratorio de Prácticas Sociales Duke University.

Laboratorio Arte Alameda se localiza en Dr. Mora 7, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

